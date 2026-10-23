Por: El Espectador

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Con la ciudad aún marcada por las consecuencias del fuerte terremoto del 10 de agosto, CaliLee 2026 emerge como una iniciativa cultural que apuesta tanto por la recuperación física como emocional de Cali y su región. Este festival del libro, que tendrá lugar del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, busca ser más que una celebración literaria: presenta una programación centrada en la reconstrucción y en la resiliencia, con acceso gratuito para todos los asistentes, según información de El Espectador.

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Uno de los ejes fundamentales del evento es el programa CaliLee Región, mediante el cual Editorial Planeta y el Fondo de Cultura Económica donarán 100.000 libros infantiles y juveniles. Estos ejemplares se entregarán a través de bibliotecas, instituciones educativas, fundaciones y municipios de Valle del Cauca. La intención es acercar la lectura a más niños y jóvenes, fortaleciendo los procesos de recuperación desde el ámbito cultural y literario. Como expresó Paola Guevara, directora de CaliLee 2026, “tenemos la misión de llevar estos libros a las bibliotecas públicas, centros culturales y fundaciones que trabajan con la infancia y la juventud en Cali y el Valle del Cauca”.

Dentro de sus catorce franjas temáticas, CaliLee 2026 destaca “Leer para reconstruirse”, la cual agrupa conversatorios y talleres orientados a la superación de la tragedia vivida por la ciudad. El conversatorio “Renacer entre las grietas: la palabra como refugio y reconstrucción en Cali”, sumado a la participación de autores y moderadores reconocidos en la región, representa el esfuerzo por transformar el duelo en un proceso creativo. Otras actividades, orientadas al bienestar emocional, incluyen talleres como “Palabras para simbolizar el dolor”, la presentación de “Hago mi duelo” y espacios de intercambio como “Puentes de Papel”, donde familias pueden compartir sus relatos. Además, se promoverá la discusión del libro “Al límite del cuidado. Salud mental en cuidadores psicosociales”.

El espacio físico del festival evidencia su mensaje: los pabellones llevan nombres que reflejan valores como fortaleza, solidaridad y alegría, y se ofrece una amplia programación para familias y escuelas, con propuestas como “Bibliotecas que Tejen Solidaridad: una red que te acompaña”, lideradas por la Secretaría de Educación de Cali y la Red de Bibliotecas Públicas.

Se espera que más de 550.000 personas recorran los 90.000 metros cuadrados del festival, con participación de 150 editoriales, más de 250.000 libros y cerca de 900 eventos. En esta edición, República Dominicana es el País Invitado de Honor. El evento es organizado por la Universidad del Valle, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas y la Fundación Spiwak.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades centradas en la salud mental y el bienestar en CaliLee 2026?

El festival CaliLee 2026 aborda el bienestar emocional en su programación con talleres como “Palabras para simbolizar el dolor”, a cargo de La Casa de la Plastilina, la presentación del libro “Hago mi duelo” y espacios de narrativas familiares como “Puentes de Papel”. Además, se destaca el lanzamiento de “Al límite del cuidado. Salud mental en cuidadores psicosociales”, mostrando un compromiso fuerte con la salud mental, según El Espectador.

¿Cómo contribuye CaliLee 2026 a la recuperación de Cali tras el terremoto?

CaliLee 2026 pretende ser un espacio de encuentro y reconstrucción comunitaria, combinando una gran donación de libros con actividades diseñadas para transformar la experiencia del sismo en oportunidades de crecimiento cultural y emocional. Conversatorios, talleres y espacios solidarios buscan sanar las heridas desde la cultura y la lectura, involucrando tanto a las nuevas generaciones como a las familias de la región.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.