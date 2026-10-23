Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es fruto de una compleja operación científica que implica la recopilación, procesamiento y análisis de millones de datos atmosféricos a nivel global. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, este proceso no se basa en suposiciones, sino en un sistema riguroso alimentado por tecnología de punta y cálculos matemáticos avanzados dedicados a entender el comportamiento del sistema climático de la Tierra, conocido por su carácter caótico.

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El primer paso es la observación masiva del estado del tiempo. Según detalla el mismo medio, en este proceso se recogen datos fundamentales como temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento. Para esa tarea, existe una red global que integra estaciones meteorológicas en tierra, boyas oceánicas distribuidas en los mares, aviones comerciales equipados con sensores y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Desde el espacio, los satélites meteorológicos aportan imágenes continuas que permiten monitorear la evolución y el desplazamiento de los sistemas nubosos, mientras que los radares terrestres rastrean la formación y desarrollo de eventos lluviosos en zonas específicas.

Una vez recolectada, esta información se transmite a centros internacionales dotados con supercomputadoras de alto desempeño. Estas máquinas procesan los datos utilizando modelos numéricos de predicción: programas informáticos que aplican leyes de la física y la termodinámica para simular el comportamiento futuro de las masas de aire. El desarrollo de estos modelos implica dividir la atmósfera en una malla tridimensional y calcular, minuto a minuto, las posibles variaciones de los diferentes parámetros meteorológicos.

En cuanto al pronóstico específico para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que para este viernes se espera un predominio del tiempo seco y presencia de alta radiación solar durante el día, junto a un índice ultravioleta elevado. Hacia la tarde y noche, tanto la entrada de vientos de montaña como la convección local favorecerán un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. La CVC también advirtió sobre condiciones de estabilidad atmosférica en la región, pero con un potencial de lluvias de nivel medio, que se extenderá hasta la jornada siguiente, de acuerdo con lo previsto por los modelos numéricos usados por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se recoge y procesa la información para los pronósticos del clima?

La información meteorológica se obtiene mediante una red global de estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones, globos sonda y satélites que orbitan la Tierra. Estos datos, tras su recolección, se envían a centros especializados donde supercomputadoras procesan la información usando modelos matemáticos basados en leyes físicas, para simular y anticipar los cambios futuros en la atmósfera.

¿Qué significa convección local en el pronóstico del clima?

Convección local se refiere al proceso mediante el cual el aire caliente en la superficie asciende, llevando humedad y formando nubes que pueden derivar en lluvias, especialmente al final del día cuando la temperatura disminuye y la atmósfera facilita estos movimientos verticales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.