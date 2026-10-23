Independiente Medellín no la está pasando bien en los últimos partidos, pues pese a que comenzó muy bien, con un Juan Fernando Quintero como figura, el nivel de los jugadores ha venido bajando y por eso se ha complicado en la tabla de posiciones.

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(Ver también: Hinchas de Medellín le sacaron agresivo trapo a Cuadrado, en su debut con Millonarios: “Judas”)

De hecho, suma solo una victoria en los últimos cinco partidos, con tres derrotas y un empate, por lo que actualmente está en la séptima posición y con riesgo de salir del grupo de clasificados.

Ante esto y teniendo en cuenta que el partido que sigue es contra Atlético Nacional, los hinchas se presentaron en la sede del equipo para apretar a los jugadores y cuerpo técnico para que se mejoren los rendimientos y se vuelva a conseguir los resultados.

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Así lo mostraron las redes sociales de la Rexixtencia Norte, la barra más grande e importante del club, que escribió: “Expresamos las molestias por los bajos rendimientos tanto individuales como grupal”.

Y agregó: “SE VIENE EL CLÁSICO Y HAY QUE REPRESENTAR CON HONOR EL NOMBRE DE LA CIUDAD”.

Hoy asistimos al entrenamiento del DIM, hablamos con todo el plantel y el cuerpo técnico. Expresamos las molestias por los bajos rendimientos tanto individuales como grupal. SE VIENE EL CLÁSICO Y HAY QUE REPRESENTAR CON HONOR EL NOMBRE DE LA CIUDAD. https://t.co/irsEQ3CYHE — Rexixtenxia Norte 1998 (@rxn1998oficial) October 23, 2026

Dicho partido, el más importante de Medellín, será el próximo domingo, 25 de octubre, a partir de las 6:10 de la tarde, y será correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay.

(Ver también: Confirman la lesión de Juan Fernando Quintero con el Medellín: se perderá varios partidos)

Cómo le ha ido a Medellín vs. Nacional

Cabe recordar que Medellín suma casi dos años sin derrotar a Nacional, pues la última victoria fue el 18 de noviembre de 2024 en un partido correspondiente a la Copa Colombia.

Desde entonces se han enfrentado en diez oportunidades, con una cifra de cinco victorias del cuadro ‘Verdolaga’ y cinco empates.

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