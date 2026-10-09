Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, se pronunció con contundencia sobre los crecientes episodios de violencia y vandalismo que han ocurrido en diversos escenarios deportivos del país. Según la propia Dimayor, estos eventos representan un ataque directo contra la integridad de quienes hacen parte del espectáculo futbolístico y afectan a los hinchas, además de distorsionar el espíritu del fútbol profesional colombiano. Así lo expresó la institución en un reciente comunicado, haciendo énfasis en la gravedad que estos hechos representan para la convivencia y seguridad en los estadios.

Sigue a PULZO en Discover

En el caso más reciente y relevante, la Dimayor destacó la agresión sufrida por Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, durante un encuentro. Según la misma fuente, este suceso llevó a la identificación de los presuntos responsables, una medida sin precedentes en la gestión de situaciones de esta naturaleza. Al respecto, la entidad detalló que Daniel Torres presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, con el respaldo activo tanto de Independiente Santa Fe como de Independiente Medellín y la propia Dimayor.

La determinación de identificar y respaldar la denuncia penal marca un momento histórico en la lucha contra la violencia en los estadios colombianos. En palabras de la Dimayor: "quienes cometan actos vandálicos dentro de un estadio deberán responder ante las autoridades competentes". De acuerdo con la institución, el fútbol no puede admitir la presencia de estos individuos y, por tanto, llamó de manera enfática a las autoridades judiciales, de policía y administrativas, para que actúen con decisión y prontitud, sancionando severamente a quienes representen una amenaza para la seguridad y el ambiente de los escenarios deportivos.

La Dimayor también reiteró su mensaje de cero tolerancia contra los actos vandálicos, comprometiéndose a continuar trabajando junto a los clubes, autoridades y aficionados para preservar espacios de respeto, tolerancia y sana convivencia. Para la institución, los estadios son lugares pensados para las familias, los niños y los verdaderos aficionados al deporte, quienes entienden el fútbol como una expresión colectiva de alegría y no como un contexto de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Dimayor ante la agresión a Daniel Torres en el fútbol colombiano?

La Dimayor identificó a los presuntos responsables de la agresión sufrida por Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, y respaldó la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. Además, contó con la colaboración de los clubes involucrados, estableciendo un precedente sin antecedentes en este tipo de situaciones en Colombia.

¿Qué medidas propone la Dimayor para combatir la violencia en los estadios?

De acuerdo con el comunicado oficial, la Dimayor instó a las autoridades judiciales, de policía y administrativas a que procedan con rigor y rapidez frente a los hechos violentos en los escenarios deportivos y adopten sanciones ejemplares contra quienes atenten contra la seguridad y la convivencia. La entidad también reafirmó su compromiso de trabajar junto a clubes y aficionados para garantizar que el fútbol sea un espacio de respeto y celebración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z