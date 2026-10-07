El Deportivo Independiente Medellín (DIM) entregó nuevos detalles sobre los hechos ocurridos el lunes 5 de octubre durante el partido frente a Santa Fe, por la Liga BetPlay, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, donde algunos objetos fueron lanzados desde las tribunas hacia la pista atlética y terminaron involucrando a integrantes del espectáculo.

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El club informó que, luego de revisar lo ocurrido, avanzó en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente participaron en el lanzamiento de objetos. Entre las personas identificadas estaría la presunta implicada en la agresión que afectó al jugador Daniel Torres, capitán del equipo antioqueño.

Según explicó el DIM, la información recopilada será entregada a las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades y medidas correspondientes de acuerdo con la legislación vigente.

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Además, el club confirmó que Daniel Torres ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lo ocurrido. El Medellín aseguró que acompañará el proceso y aportará la información obtenida durante la identificación de los asistentes, con el objetivo de que las autoridades puedan esclarecer lo sucedido.

🚨 #DIM se pronuncia acerca de la agresión a Daniel Torres en el juego 🆚 #SantaFe desde la tribuna: Daniel Torres instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley. Aquí el comunicado completo:

https://t.co/hq30fzy0WA — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 7, 2026

La situación causó preocupación por las condiciones de seguridad dentro del escenario deportivo y por el riesgo que este tipo de comportamientos representa para jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y demás personas que participan en los partidos.

Ante esta situación, el DIM señaló que continuará reforzando las medidas de seguridad en el estadio para evitar nuevos episodios y que este tipo de conductas terminen afectando a los demás aficionados.

Entre las herramientas que mencionó la institución está el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio, una medida con la que el club busca tener mayor control sobre el acceso y facilitar la identificación de personas involucradas en hechos que puedan alterar la seguridad y la convivencia.

El DIM también hizo énfasis en que la mayoría de sus hinchas mantiene un comportamiento adecuado durante los partidos, pero advirtió que las acciones de algunos asistentes pueden terminar perjudicando a toda la afición.

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Ahora será la Fiscalía y las demás autoridades competentes las encargadas de avanzar en el proceso a partir de la denuncia presentada por Daniel Torres y de la información que entregue el club sobre las personas identificadas.

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