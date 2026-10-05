Escrito por:  Redacción Fútbol
Oct 5, 2026 - 9:58 pm

El partido entre Independiente Medellín vs. Santa Fe se vio empañado por un nuevo acto de violencia en el fútbol colombiano. Daniel Torres fue blanco de un ataque desde la tribuna y que lo dejó con una herida considerable.

Sobre el minuto 75, y cuando el partido iba 0-0 en el estadio de Itagüí, el volante santafereño salió del terreno de juego, sustituido por Kilian Toscano. Torres inclusive se retiró aplaudiendo a la tribuna, ya que tuvo pasado con el rojo de la montaña.

Sin embargo, en medio del público, un desadaptado optó por la agresión física y lanzó una moneda contra el futbolista del ‘León’. El objeto contundente golpeó en la nariz al mediocampista, quien quedó sangrando por la polémica acción.

El cuerpo médico de Santa Fe atendió inmediatamente a Daniel Torres y le detuvo la hemorragia, mientras el central detuvo el partido para cerciorarse de que el afectado estuviera bien. El juego se reanudó minutos después y los capitalinos ganaron en su visita a los paisas por 0-1 gracias a un gol de Víctor Moreno en el minuto 87.

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