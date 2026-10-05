El partido entre Independiente Medellín vs. Santa Fe se vio empañado por un nuevo acto de violencia en el fútbol colombiano. Daniel Torres fue blanco de un ataque desde la tribuna y que lo dejó con una herida considerable.

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Sobre el minuto 75, y cuando el partido iba 0-0 en el estadio de Itagüí, el volante santafereño salió del terreno de juego, sustituido por Kilian Toscano. Torres inclusive se retiró aplaudiendo a la tribuna, ya que tuvo pasado con el rojo de la montaña.

Sin embargo, en medio del público, un desadaptado optó por la agresión física y lanzó una moneda contra el futbolista del ‘León’. El objeto contundente golpeó en la nariz al mediocampista, quien quedó sangrando por la polémica acción.

❌ ¡Lamentable agresión contra Daniel Torres 🦁 en el estadio de Itagüí! 📌 El capitán de @SantaFe 🇮🇩 fue impactado por un objeto lanzado desde la tribuna cuando se dirigía al banco de suplentes del León. pic.twitter.com/J6aAYb1Pbv — Miguel París (@SoyMiguelParis) October 6, 2026

El cuerpo médico de Santa Fe atendió inmediatamente a Daniel Torres y le detuvo la hemorragia, mientras el central detuvo el partido para cerciorarse de que el afectado estuviera bien. El juego se reanudó minutos después y los capitalinos ganaron en su visita a los paisas por 0-1 gracias a un gol de Víctor Moreno en el minuto 87.

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