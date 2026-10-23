Por: Caracol TV

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Luego del final tenso en el compromiso entre Deportivo Cali y Llaneros por la Liga BetPlay II-2026, la atención se centró en el técnico Rafael Dudamel, quien, tras el episodio que involucró a jugadores de ambos equipos en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, decidió comparecer ante los medios para disculparse de forma pública. Según declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Dudamel afirmó: "Quiero excusarme con toda la afición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Llaneros por ese último episodio al término del partido. No acostumbro, no lo hago nunca, irrespetar a los rivales verbalmente". El estratega explicó que el incidente obedeció a su intento de demorar la reanudación del juego, al ver a Caldera y a Martínez caídos, lo que desencadenó molestia en la plantilla rival.

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El técnico del Deportivo Cali subrayó que su gesto no correspondía a la filosofía de respeto que profesa el equipo, por lo que manifestó sus disculpas y reiteró su intención de mantener un trato adecuado hacia los adversarios. De acuerdo con Noticias Caracol, las palabras de Dudamel llegan después de una victoria holgada de los ‘azucareros’, quienes superaron a Llaneros con un marcador de 0-3, resultado que fortalece el proceso de maduración y consolidación del equipo a lo largo del semestre.

Durante la rueda de prensa, Dudamel también resaltó el crecimiento futbolístico y grupal de Deportivo Cali, señalando que la plantilla ha experimentado una evolución notable. Como indicó ante los medios, la construcción del grupo requirió ajustes significativos respecto al semestre anterior, y ese proceso de adaptación fue clave para alcanzar el rendimiento actual. Dudamel enfatizó el valor de las experiencias vividas durante empates, derrotas y victorias, ya que estas han hecho del conjunto un equipo más consolidado.

Pese al liderato en la tabla de posiciones, el técnico prefirió no caer en triunfalismos y mantuvo la cautela al hablar sobre lo que resta de la fase regular. Señaló que quedan doce puntos por disputarse y que, aunque los números son favorables para Deportivo Cali, la competencia sigue abierta. De acuerdo con sus declaraciones, lo que más tranquilidad le aporta es el nivel futbolístico mostrado por sus dirigidos, sumado al hecho de sacar una victoria en una plaza que definió como “bravísima”. Estas palabras marcan el cierre de un partido intenso, dejando claro el mensaje de respeto y autocrítica del técnico verdiblanco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hizo Rafael Dudamel tras el partido entre Deportivo Cali y Llaneros en la Liga BetPlay II-2026?

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, ofreció una rueda de prensa donde expresó disculpas públicas a la plantilla y cuerpo técnico de Llaneros, así como a los aficionados, por un episodio ocurrido al cierre del partido. El entrenador reconoció que intentó demorar la reanudación del juego y aseguró que su acción no buscaba faltar al respeto, resaltando el compromiso de su equipo con el respeto hacia los rivales, según Noticias Caracol.

¿Cómo valoró Rafael Dudamel el rendimiento del Deportivo Cali luego de la victoria ante Llaneros?

El director técnico del Deportivo Cali destacó ante la prensa el progreso futbolístico y la maduración de su equipo durante el semestre. Dudamel señaló la importancia de la consolidación grupal, los retos superados tras múltiples cambios en la plantilla y la tranquilidad que le genera el nivel alcanzado por sus jugadores, pese a la competencia que aún resta en la Liga BetPlay II-2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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