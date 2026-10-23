Por: Gol Caracol

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Un destacado doblete del defensor Javi Rodríguez, que llegó en apenas tres minutos, fue crucial para que el Celta mantuviera sus aspiraciones en competencias europeas, según relató Noticias Caracol. El partido de este jueves enfrentó al equipo gallego contra el Celtic, club escocés que había iniciado el segundo tiempo con ventaja gracias a un gol del alemán Mika Baur. Hasta ese momento, el Celta había mostrado un juego carente de profundidad ofensiva y se notaba su dificultad para superar a una defensa rival que, sabiendo sus propias limitaciones, prefirió reagruparse en su campo.

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Durante la primera mitad, ni siquiera la presencia de Iago Aspas fue suficiente para inquietar al Celtic, ya que el Celta apenas consiguió algunas aproximaciones, como una mala definición de Javi Rueda y dos remates de Ferran Jutglà en los minutos finales del primer tiempo. De acuerdo con Noticias Caracol, en ese periodo el Celtic apenas intentó con un cabezazo de Camilo Durán, que el arquero Radu contuvo sin mayor inconveniente.

El inicio del segundo tiempo fue un golpe para el equipo dirigido por Giráldez. Una pérdida de balón de Sebastián Cáceres permitió que el internacional egipcio Haissem Hassan desbordara por la banda, dejando atrás a Marcos Alonso y sirviera el balón para que Baur llegara desde la segunda línea y superara a Radu. El gol puso en aprietos al Celta, que se vio obligado a buscar el empate y dispuso de una jugada colectiva culminada sin éxito por Aleix Febas. A su vez, el Celtic estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Radu detuvo de forma notable el disparo del sueco Benjamin Nygren.

El encuentro reflejaba las dificultades estructurales que enfrenta el Celta, especialmente tras las bajas de piezas clave como Miguel Román, Borja Iglesias, Mingueza y Fer López. De acuerdo con la crónica de Noticias Caracol, la ausencia de estos futbolistas ha mermado el equilibrio del equipo, especialmente porque Aspas ya no ofrece el rendimiento deseado.

La reacción del Celta llegó desde el banquillo, después de que el central Liam Scales del Celtic estrellara un cabezazo en el larguero. El entrenador decidió dar entrada a Moriba y Swedberg en lugar de Burcio y Aspas. En ese momento, la estrategia fue determinante: una falta lateral ejecutada por Hugo Álvarez fue rematada de cabeza por Javi Rodríguez, quien ya había sido determinante en fechas recientes. Solo tres minutos después, Rodríguez repitió, esta vez con un potente disparo desde fuera del área, revirtiendo el marcador y decantando el duelo a favor del Celta. Los goles desestabilizaron al Celtic, que apenas pudo inquietar con una acción de Colby Donovan cerca del final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró el Celta superar al Celtic a pesar de sus bajas según Noticias Caracol?

El Celta consiguió darle la vuelta al marcador en un partido complicado, en el que las ausencias de varios jugadores importantes debilitaban su estructura. Según Noticias Caracol, la victoria se debió a la efectividad de Javi Rodríguez, quien mostró liderazgo en los momentos clave, y al acierto en el juego a balón parado, especialmente tras los cambios tácticos realizados por el entrenador.

¿Quién fue el jugador más destacado del partido entre Celta y Celtic según el reporte?

De acuerdo con Noticias Caracol, el jugador más destacado fue Javi Rodríguez, que no solo marcó los dos goles decisivos, sino que también demostró responsabilidad y capacidad de liderazgo en un momento crucial para el equipo, consolidándose como el héroe del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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