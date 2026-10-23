La temporada del piloto colombiano Sebastián Montoya no ha sido la mejor, pues ya con 21 años se creía que podía tener esa temporada consagratoria que le permitiría acercarse o incluso dar el salto a la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Sin embargo, las cosas no han salido tan bien, pues a lo largo de la competencia ha tenido errores, accidentes, carreras complicadas y más que, a falta de pocas competencias para terminar la temporada, lo ubican en la posición 17 de la tabla general con apenas 30 puntos sumados.

Ante esto y los problemas que se han tenido con el equipo, el padre de Sebastián, el histórico Juan Pablo Montoya, aseguró que este año se botó la plata y que eso afectó el proceso normal en la carrera de su hijo.

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“Este año botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema. Fue un desastre y hay que repetir. No queríamos repetir y el plan era dos años siempre y este año ha sido horrible”, comenzó diciendo Montoya, en el programa ‘MontoyAS’.

Y agregó: “Entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es para el próximo año, pero es ‘cachín’, ‘cachín’, ‘cachín’“.

Y es que cabe recordar que el mejor resultado de Montoya fue en Montreal, Canadá, en mayo, cuando logró sumar 12 puntos, pero desde entonces el nivel ha caído considerablemente y por eso mismo anunció que no seguirá en esta institución el próximo año, puesto que la idea es seguir en Fórmula 2, pero con una marca que le dé más garantías, herramientas y más que le permitan fortalecer su conducción.

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Qué carreras le quedan a Sebastián Montoya

Por lo pronto, el piloto colombiano espera terminar de la mejor manera el año en las dos competencias restantes, que serán en Lusail, en Catar, y finalmente en Yas Marina, en Abu Dabi, carreras que serán el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, respectivamente.

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