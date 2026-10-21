Por: Gol Caracol

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Luis Díaz causó preocupación en el Bayern Múnich y en la Selección Colombia, al salir lesionado en el partido que los ‘bávaros’ empataron 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. Hay que precisar que el guajiro había entrado desde el banco de suplentes antes del minuto 70, pero no logró completar el encuentro en el Allianz Arena, este miércoles.

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A ‘Lucho’ se le vio agarrándose la zona posterior, encendiendo así alarmas con su estado físico. Con ese panorama, al término de la contienda, al director deportivo del club alemán, Max Eberl, le consultaron por la situación de Díaz Marulanda.

El directivo explicó los motivos por los cuales el extremo se vio condicionado en el terreno de juego. “Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos”, declaró Eberl, dejando abierta la incertidumbre sobre la evolución y el tiempo de recuperación del futbolista ‘cafetero’ de cara a los próximos retos del calendario.

Así fue el compromiso en el Allianz Arena

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Bayern Múnich, semifinalista del torneo la pasada temporada, y el Arsenal, vigente subcampeón europeo, dejaron en tablas (2-2) el pulso estrella de este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Eberechi Eze había adelantado al ganador de la pasada Premier League inglesa en el 25′ y el campeón de la Bundesliga remontó luego con tantos de Alphonso Davies (35′) y Harry Kane (61′ de penal), antes de que Declan Rice firmara el empate definitivo para los Gunners en la recta final (82′).

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