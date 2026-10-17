Por: EL PILON SA

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Luis Díaz fue protagonista indiscutible en la reciente victoria del Bayern Múnich frente al Leipzig, anotando tres goles y consolidando su nombre entre las figuras del fútbol internacional. Según información proporcionada por ESPN Colombia, el delantero colombiano tuvo una noche inspirada en la Bundesliga, siendo fundamental en la goleada 6-1 que celebró el club alemán. Díaz, quien integra la Selección Colombia, mostró una vez más su calidad y habilidad en el último tercio del campo, características que le permitieron aportar de forma decisiva al marcador.

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El primer tanto de Díaz llegó temprano, al minuto 11 del encuentro. El atacante nacido en Barrancas, La Guajira, aprovechó un pase filtrado proveniente del mediocampo. Mostrando velocidad y timing, Díaz se anticipó a la defensa rival, ingresó al área y definió con un remate cruzado que venció al arquero y puso en ventaja a su equipo. Su capacidad para posicionarse bien y su determinación frente al arco marcaron la diferencia desde los primeros minutos del partido.

Ya en el segundo tiempo, de nuevo el colombiano se hizo presente en el marcador. Tras asistencia del delantero inglés Harry Kane, Luis Díaz definió con precisión para aumentar la diferencia y acercar al Bayern Múnich a una victoria contundente. El tercer gol de su cuenta personal llegó más adelante luego de un tiro de esquina cobrado en corto. El francés Michael Olise le entregó el balón en el borde del área y, con un remate cruzado y potente, Díaz dejó sin opción al portero, desatando la euforia de los asistentes en el estadio Allianz Arena.

De acuerdo con ESPN Colombia, estos tres goles significan el tercer hat-trick en la carrera del extremo guajiro. El primero lo consiguió con el Liverpool durante un partido de Champions League frente al Bayer Leverkusen, y el segundo en el Allianz Arena ante Hoffenheim. Con lo logrado ante el Leipzig, Luis Díaz suma cinco anotaciones en la temporada con el club bávaro, después de romper una racha de seis encuentros sin marcar con un gol previo en Champions League contra el Viking de Noruega.

Esta actuación singular no solo refuerza el presente del futbolista colombiano, sino que lo posiciona como una de las piezas fundamentales del ataque del Bayern Múnich.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos hat-tricks ha logrado Luis Díaz en su carrera profesional?

Luis Díaz ha conseguido tres hat-tricks a lo largo de su carrera profesional. El primero fue con el Liverpool en un partido de Champions League contra el Bayer Leverkusen, el segundo llegó con el Bayern Múnich frente al Hoffenheim, y el tercero lo logró ante el Leipzig, según señala ESPN Colombia.

¿Cómo fue el desempeño de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich sobre Leipzig por la Bundesliga?

En la victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el Leipzig en la Bundesliga, Luis Díaz se destacó al marcar tres goles. Aprovechó un pase filtrado para su primer tanto, una asistencia de Harry Kane para el segundo y un tiro de esquina en corto servido por Michael Olise para su tercer gol, demostrando velocidad, precisión y oportunismo, de acuerdo con ESPN Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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