Por: Noticiero 90 minutos

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La noticia sobre la lesión de Ana María Guzmán estremeció al entorno del fútbol colombiano. El martes 13 de octubre de 2026, en un amistoso de la Selección Colombia femenina frente a Venezuela, la jugadora conocida como ‘La Mona’ sufrió un infortunio que marcó la jornada. De acuerdo con la información consignada por el club Palmeiras, la lateral ingresó en el minuto 75 y, pocos minutos después, su pierna derecha se atascó en el césped. Salió en camilla, visiblemente afectada y entre lágrimas, encendiendo las alarmas tanto para su club brasileño como para el combinado nacional.

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Poco después, el Palmeiras confirmó la gravedad del diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Según el comunicado oficial del club, Guzmán, quien cuenta con 21 años de edad, estará por fuera de las canchas durante al menos ocho meses pues deberá someterse a una cirugía para reparar la lesión. Este periodo de recuperación pone en vilo no solo su presente deportivo, sino también el futuro inmediato de la defensora en las principales citas internacionales.

Esta situación se vuelve aún más compleja al recordar que en 2023 ya había enfrentado un largo periodo de inactividad por un problema de cartílago en la misma articulación, que la mantuvo alejada del fútbol por casi un año. Tras superar el proceso de recuperación, Guzmán volvió a destacar en el fútbol brasileño, lo que motivó al Palmeiras a adquirir sus derechos deportivos al Bayern Múnich a mediados de 2026. Además, su rendimiento fue fundamental para la obtención de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, asegurando la clasificación directa de Colombia al Mundial.

Ahora el foco está en la próxima Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, programada para mediados del año siguiente. Aunque los tiempos médicos estiman que podría obtener el alta física antes del certamen, se advierte que llegar con ritmo competitivo internacional será un desafío. De acuerdo con lo reportado, perderse el Mundial sería un golpe muy duro para Guzmán, quien ya fue subcampeona mundial Sub-17 en 2022 y protagonista en el Mundial de Mayores 2023. El cuerpo técnico de Colombia y el Palmeiras trabajarán juntos en su proceso de rehabilitación, buscando optimizar cada etapa para que la jugadora conserve las probabilidades de llegar en forma a la máxima competencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la lesión de Ana María Guzmán preocupa tanto para el Mundial femenino?

La preocupación por la lesión de Ana María Guzmán radica principalmente en los tiempos de recuperación que implica una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). Según lo confirmado por Palmeiras, la recuperación comprometería su preparación y ritmo de competencia justo antes del inicio del Mundial Femenino de Brasil 2027, evento en el que se esperaba su participación tras la clasificación lograda con la Selección Colombia.

¿Qué significa rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en futbolistas profesionales?

La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en futbolistas profesionales es una de las lesiones más graves, ya que implica la pérdida de estabilidad en la rodilla y requiere cirugía más una extensa rehabilitación. Como en el caso de Ana María Guzmán, esta lesión puede dejar fuera a los deportistas durante meses y afectar su retorno al nivel competitivo necesario para torneos internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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