Por: Caracol TV

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Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más destacados en Europa, y su huella en la Liga de Campeones de la UEFA se hace cada vez más notoria. Según registró Noticias Caracol, el delantero fue protagonista en el empate 3-3 del Bayern Múnich frente al Viking de Noruega, partido correspondiente a la segunda jornada del torneo continental. La importancia del gol marcado por Díaz trasciende el resultado puntual, ya que le permitió ingresar a un selecto grupo: los máximos goleadores sudamericanos de la Champions League por país, de acuerdo con cifras compartidas en redes sociales.

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En la relación de goleadores sudamericanos, publicada por TheGoatStats y citada por Noticias Caracol, se destacan los jugadores más efectivos nacidos en naciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dentro de la historia de la Liga de Campeones. Lionel Messi, con 129 tantos, lidera el listado y representa a Argentina como su goleador principal en el torneo. Neymar, por Brasil, ocupa el segundo puesto general con 43 conquistas, seguido por el uruguayo Edinson Cavani, quien ha convertido 35 goles.

El cuarto lugar lo ostenta el peruano Claudio Pizarro, con 21 anotaciones. Apenas tres tantos por detrás se encuentra Luis Díaz, quien suma 18 goles y se ubica en el quinto lugar del listado, erigiéndose como el colombiano con mayor registro goleador en la Champions League. Alexis Sánchez, de Chile, sigue en la tabla con 17 tantos, mientras que Óscar Cardozo (Paraguay) alcanza 11, Antonio Valencia (Ecuador) seis, Erwin Sánchez (Bolivia) tres y Salomón Rondón (Venezuela) dos, según la fuente mencionada.

El partido que permitió a Díaz aumentar su cuenta personal estuvo repleto de emociones. Según Noticias Caracol, el Bayern Múnich, dirigido por Harry Kane en la ofensiva, remontó una desventaja de 2-0 ante el Viking, que debutaba en la competición. Gianni Stensness y Peter Christiansen anotaron para los noruegos antes de que Kane empatara el marcador con dos goles. Díaz puso en ventaja provisional al Bayern tras una asistencia de Konrad Laimer. Sin embargo, la expulsión de Michael Olise cambió el trámite y, en el minuto 90, Kristoffer Haugen concretó el 3-3 final, dándole al Viking su primer punto en la historia de la Champions League.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Champions League y contra quiénes ha jugado?

De acuerdo con registros destacados por Noticias Caracol y TheGoatStats, Luis Díaz ha marcado 18 goles en la historia de la Champions League. Su última anotación llegó frente al Viking de Noruega, en un empate 3-3 jugando para el Bayern Múnich. El artículo no precisa contra qué otros equipos logró sus anteriores goles, por lo que solo puede confirmarse el dato total y el rival reciente.

¿Quiénes son los máximos goleadores sudamericanos en la historia de la Champions League?

Según la información compartida por Noticias Caracol y cifras de TheGoatStats, Lionel Messi lidera el ranking con 129 goles, seguido por Neymar (43), Edinson Cavani (35), Claudio Pizarro (21) y Luis Díaz (18). El listado sigue con Alexis Sánchez (17), Óscar Cardozo (11), Antonio Valencia (6), Erwin Sánchez (3) y Salomón Rondón (2), representando a sus respectivos países en el torneo europeo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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