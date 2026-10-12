Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo De la Espriella comunicó una decisión trascendental en la Policía de Santa Marta después de la fuga de 41 personas que estaban en el Centro de Traslado por Protección. Esta medida, según Noticias Caracol, implica la salida del coronel Jeyson Harid López de la comandancia. El mandatario precisó que López será llamado a calificar servicios como consecuencia directa de lo sucedido. En el pronunciamiento, De la Espriella enfatizó que la decisión también responde a la falta de información oportuna sobre la fuga y a la forma en que se gestionó el bloqueo en la vía Santa Marta-Barranquilla, especialmente en el sector de Tasajera.

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El presidente fue enfático en su exigencia frente al comportamiento de la Fuerza Pública. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, manifestó De la Espriella, subrayando su enfoque en mantener posturas firmes y proactivas en materia de seguridad. Además, realizó un llamado a la tranquilidad de los habitantes de Santa Marta y resaltó que quienes escaparon no serían considerados altamente peligrosos. Las autoridades, según su declaración, están desplegando los recursos y capacidades necesarios para localizar y recapturar a estas personas.

En cuanto al relevo en la comandancia, el comunicado indica que el coronel Olmer Urriago será el encargado temporalmente de la Policía de Santa Marta, hasta que el coronel Jimmy Belalcázar asuma oficialmente el cargo durante la semana.

Sobre el coronel Jeyson Harid López, datos entregados por la Policía Nacional y Noticias Caracol detallan que cuenta con una trayectoria de más de 26 años dentro de la institución. López es administrador policial y especialista en gestión ambiental. Su carrera comenzó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander el 18 de enero de 1999. Aunque nació en Bogotá, López se crio y ha vivido principalmente en Cali, Valle del Cauca, ciudad que considera su hogar. Ha desempeñado diferentes funciones en diversos departamentos del país, incluyendo Huila y las jurisdicciones metropolitanas de Cali, Bogotá, Soacha, Popayán e Ibagué. Además, ha hecho parte de varias direcciones de especialidad dentro de la Policía, como la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO). Durante su carrera, ha sido reconocido con 144 felicitaciones y 41 condecoraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue relevado el coronel Jeyson Harid López de la Policía de Santa Marta?

De acuerdo con el pronunciamiento del presidente Abelardo De la Espriella y la información difundida por Noticias Caracol, el retiro del coronel Jeyson Harid López se produjo después de la fuga de 41 personas del Centro de Traslado por Protección. La decisión también estuvo motivada por la carencia de información oportuna sobre el incidente y por la respuesta frente al bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla.

¿Qué significa ser llamado a calificar servicios en la Policía Nacional?

Ser llamado a calificar servicios es un procedimiento dentro de la Policía Nacional mediante el cual un funcionario debe presentar su hoja de vida para la evaluación de su desempeño y permanencia en la institución. Esta medida suele adoptarse después de una investigación o ante hechos que requieren revisar el actuar del oficial, como ocurrió en el caso del coronel Jeyson Harid López según lo informado por Noticias Caracol.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.