Mientras decenas de personas permanecían bajo amenaza dentro de un almacén Éxito de Cartagena, dos de los secuestradores se tomaban unos tragos como si nada. Un video conocido por Semana dejó ver cómo los hombres destaparon una botella de licor, sirvieron copas y bebieron dentro del establecimiento, en medio de la toma de rehenes que se extendió durante más de 16 horas.

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Las imágenes, obtenidas por Semana y grabadas mediante drones de la Fuerza Pública, muestran a dos sujetos conversando mientras uno de ellos abre la botella y le sirve una copa a su compañero. El hombre recibe el licor y se lo toma. Después, quien tenía la botella también se sirve y bebe.

El material llama la atención por la tranquilidad con la que actúan los delincuentes, pese a que estaban armados y mantenían bajo su poder a clientes y trabajadores del establecimiento. Según Semana, los dos hombres incluso caminan hasta una nevera del almacén para guardar la botella antes de continuar desplazándose por el lugar.

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Los secuestradores del Éxito de Cartagena son una cosa bárbara. SEMANA revela las imágenes de cómo se emborracharon mientras amenazaban a los secuestrados y los mantenían en cautiverio. A ellos también les ofrecían licor. https://t.co/H2J1j99UTg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 26, 2026

Otro detalle que sobresale en la grabación es la vestimenta de los secuestradores. De acuerdo con Semana, ambos llevaban uniformes negros enterizos, cascos similares a los utilizados por unidades de la Policía, pasamontañas y supuestos chalecos antibalas. También tenían distintivos con la bandera de Colombia, armas en la cintura y escopetas en las manos.

El registro audiovisual hace parte del seguimiento que las autoridades mantuvieron sobre los movimientos de los responsables durante la emergencia. Semana señaló que unidades del Gaula y de antiextorsión de la Policía desplegaron diferentes acciones para controlar la situación y conseguir que los rehenes recuperaran su libertad.

El operativo terminó con la liberación de más de 80 personas que permanecían dentro del almacén Éxito de Contadora-La Castellana, en Cartagena. La situación mantuvo en alerta a las autoridades y a los habitantes de la ciudad por la cantidad de personas involucradas y las horas que duró el cautiverio.

Sobre lo que habría provocado la toma, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró que los delincuentes tenían como objetivo inicial robar un carro de valores. Sin embargo, ese plan habría fracasado y los hombres terminaron refugiados en el establecimiento comercial, donde protagonizaron el secuestro masivo, según la información recogida por Semana.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.