La Fiscalía reveló qué elementos llevaba Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre que murió durante el operativo para rescatar a las personas retenidas en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. En la audiencia de judicialización de dos capturados, un fiscal investigador explicó que el fallecido estaba en la zona de equipos móviles del establecimiento y habría intentado atacar a los integrantes de las unidades especiales.

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Según el funcionario, Muñetón Zapata vestía un uniforme técnico negro, zapatos, guantes, buzo y pantalón del mismo color. También llevaba pasamontañas, casco técnico y un chaleco táctico con el logo de la Policía.

Entre los elementos que le encontraron estaban un radio negro, una escopeta, una pistola y un cuchillo. El fiscal indicó que el hombre murió en el lugar por las heridas que sufrió durante el procedimiento.

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Qué pasó antes de que le dispararan

De acuerdo con la versión presentada en la audiencia, cuando los uniformados ingresaron al supermercado, el hombre habría tratado de reaccionar contra ellos. El fiscal sostuvo que los integrantes del grupo especial dispararon con sus armas de dotación para proteger su integridad.

La Fiscalía señaló que Muñetón Zapata era el presunto jefe de la banda que mantuvo retenidas a 87 personas. La toma de rehenes comenzó el martes 24 de noviembre y se prolongó durante cerca de 17 horas.

Durante las negociaciones, los responsables habrían exigido 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y que se despejara una vía hacia Barranquilla para facilitar su salida. También advirtieron que habían instalado explosivos en los accesos del almacén. La Fiscalía reportó que 11 mujeres fueron liberadas durante las conversaciones y que las otras 76 personas salieron en el operativo.

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Qué encontraron a los capturados

En la audiencia, el fiscal también informó que a Juan Camilo Torres Manco le encontraron 495.000 pesos en un bolsillo de su pantaloneta. Además, las autoridades incautaron armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis de balística para establecer si habían sido modificadas.

Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón fueron capturados después de que personas liberadas los señalaran como presuntos responsables de la retención. Según la Fiscalía, Torres Manco habría intentado salir por el parqueadero y se habría cambiado de ropa para pasar desapercibido. Mejía Blandón fue reconocido mientras permanecía entre las personas que estaban en el almacén.

La Fiscalía les imputó secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.