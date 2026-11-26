Una frase pronunciada durante un evento en el Congreso de Colombia llamó la atención en redes sociales por su posible relación con la controversia académica que involucra a integrantes del Pacto Histórico.

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“Tengo tres diplomas… y los tres son míos”, es el comentario atribuido a un abogado británico en un video compartido en X por la usuaria Paula Ospina.

La publicación acompañó la grabación con una crítica al Pacto Histórico y señaló que la polémica por los títulos académicos de esa colectividad ya había cruzado el Atlántico.

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La intervención tuvo lugar durante la III Convención Provida, denominada “Justicia para Laura”, que se adelantó el jueves 26 de noviembre en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Este es el momento:

La vergüenza del Pacto Histórico ya cruzó el Atlántico. En plena convención provida en el Congreso, un abogado británico soltó la puya: «Tengo tres diplomas… y los tres son míos». 😂🇬🇧 https://t.co/ZNAk3B97Go — Paula Ospina (@PaulaM08) November 26, 2026

Qué hacía el abogado británico en la convención provida del Congreso

La III Convención Provida reunió a congresistas, funcionarios del Gobierno, organizaciones e invitados nacionales e internacionales para discutir iniciativas relacionadas con la defensa de la vida y la familia.

El encuentro fue instalado por el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y tuvo como uno de sus temas centrales la denominada ‘Ley Laura’, propuesta que busca prohibir determinados procedimientos médicos de afirmación de género en menores de edad.

La agenda también incluyó conferencias sobre neurociencia, la experiencia del Reino Unido y el papel de la familia. Además, se discutieron propuestas para prohibir la maternidad subrogada y modificar el artículo 11 de la Constitución con el propósito de reconocer la existencia de la vida humana desde la fecundación.

Entre los congresistas que promovieron el encuentro estuvieron Luis Miguel López, David Cote, Sara Castellanos y Carol Borda. También participaron integrantes del Gobierno e invitados internacionales.

La polémica por los títulos académicos que involucra al Pacto Histórico

La frase del abogado británico llamó la atención por coincidir con los cuestionamientos que han surgido sobre las credenciales académicas de integrantes del Pacto Histórico.

Uno de los casos más conocidos es el de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada. La Universidad Nacional informó que no encontró registros académicos que acreditaran que hubiera cursado o se hubiera graduado del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. El caso dio lugar a actuaciones de las autoridades y a una investigación disciplinaria.

Otro caso es el de Andrea Vargas, representante de esa colectividad, quien reconoció que es egresada no graduada de Derecho y que todavía no tiene el diploma profesional. La congresista explicó que tiene pendiente cumplir los requisitos para obtener el título.

Son situaciones diferentes y deben examinarse por separado. Sin embargo, los cuestionamientos han generado un debate público sobre la información académica presentada por integrantes de esa colectividad.

En ese contexto, el comentario “Tengo tres diplomas… y los tres son míos” adquirió un significado particular para quienes relacionaron la intervención con la controversia política colombiana.

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