Carlos Tapia, uno de los hombres que permaneció como rehén durante la toma del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, contó cómo vivió el ingreso de la fuerza pública y la confusión que se produjo después de su liberación. En una conversación con Rafael Poveda, el hombre explicó que terminó esposado y señalado en redes sociales como uno de los secuestradores, pese a que también había estado retenido durante varias horas.

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Tapia recordó que el operativo de rescate comenzó entre la medianoche y las 2:00 de la madrugada. Durante el cautiverio había procurado mantenerse alejado de los delincuentes y evitar quedar de espaldas a ellos. Incluso contó que uno de los hombres armados se sentaba frecuentemente a su lado, por lo que buscaba una posición en la que estuviera menos expuesto si se accionaba un arma. Cuando escuchó los helicópteros y las primeras detonaciones, sospechó que las autoridades estaban entrando al establecimiento.

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“Mi reacción fue tirarme al piso y mi compañero también. Le dice al secuestrador que no es necesario y que se entregue”, relató sobre los momentos previos a la intervención. También describió que uno de los captores tenía acento paisa y que, durante el tiempo que estuvieron juntos, mantuvo un trato amable con él. Según recordó, el hombre le decía que estuviera tranquilo, que no le iba a pasar nada y que podía tomar lo que necesitara del supermercado.

Sin embargo, después de que ingresaron los uniformados, comenzó otra situación que no esperaba. Los policías ordenaron a los presentes permanecer en el suelo con las manos en la cabeza y les colocaron esposas como parte del protocolo de seguridad. Como Tapia estaba cerca de una de las puertas, salió entre los primeros junto a otro rehén, identificado en imágenes posteriores como el hombre de suéter verde.

La confusión apareció cuando comenzaron a circular videos y fotografías de los hombres que salían esposados del establecimiento. Según Tapia, algunas publicaciones aseguraban que los secuestradores ya estaban siendo evacuados, por lo que varias personas en redes sociales los relacionaron con los responsables de la toma. Incluso contó que las autoridades tenían una fotografía de referencia y consideraban que él se parecía a uno de los delincuentes, razón por la que tuvo que pasar por diferentes verificaciones.

“Se enfrascaron mucho en que sí éramos y tenían una foto de referencia y decían que me parecía”, explicó. No obstante, aclaró que ningún uniformado le manifestó directamente que fuera uno de los secuestradores y que las acusaciones más fuertes aparecieron en redes sociales. Después de varias comprobaciones, las autoridades establecieron que no tenía relación con el grupo criminal y le permitieron retirarse.

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El hombre también contó cómo terminó dentro del supermercado aquella mañana. Habitualmente iba al gimnasio al mediodía, pero ese martes decidió asistir más temprano. Al terminar, entró al Éxito para comprar algo de desayunar y encontró el establecimiento prácticamente vacío. Cuando se dirigió a la panadería, se encontró con dos delincuentes que llevaban a una persona retenida. Lo que comenzó como una diligencia cotidiana terminó convirtiéndose en horas de cautiverio y, posteriormente, en una confusión que lo puso en el centro de las publicaciones virales.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.