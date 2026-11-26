Lo que en un principio parecía el golpe de una estructura armada de alta peligrosidad en el almacén Éxito de Cartagena terminó convirtiéndose, con el paso de las 18 horas de retención de más de 80 personas, en una insólita fiesta en la que los asaltantes devoraron comida del inventario, destaparon licores de gama alta y estrenaron ropa del supermercado. Así lo reveló el alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay Paz, al detallar en Blu Radio los comportamientos registrados dentro del establecimiento comercial luego de que el plan inicial de los delincuentes fracasara y quedaran acorralados en el lugar.

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De acuerdo con el relato del mandatario distrital, durante la noche los captores arrasaron con alimentos preparados y botellas costosas del hipermercado, llegando incluso a obligar a una de las personas retenidas —un entrenador de un gimnasio ubicado en el complejo comercial— a atenderlos como mesero mientras bebían. “Terminó siendo un poquito chistoso el hecho de que se comieran todos los pollos Frisby, que se tomaran todos los licores de más alto valor, que se cambiaran de ropa algunos… Tomaron mucho Macallan y Sello Azul”, contó Turbay sobre la jornada vivida dentro del local.

El desorden dentro del establecimiento incluyó además un cambio de vestuario con pantalones y camisetas tomados de las estanterías del propio almacén; aunque los implicados quitaron las etiquetas visibles de precio para intentar camuflarse, el alcalde confirmó que “esos tickets sí estaban todavía” adheridos en el interior de las prendas al momento de ser capturados. A esa escena se sumó la música a alto volumen en todo el recinto, cuando los hombres conectaron corridos mexicanos en el sistema de sonido del complejo comercial, lo que confirmó a las autoridades que no enfrentaban a un grupo disciplinado: “Cuando estaban los corridos mexicanos sonando en los parlantes nuevos del centro comercial El Éxito, ya dijimos: ‘estos tipos no son cualquiera, o sea, están carnavaleados’”.

Para las autoridades de Cartagena, pese a los pasamontañas, los chalecos antibalas y las armas —que finalmente resultaron ser traumáticas— con las que buscaron intimidar a trabajadores y clientes, los responsables actuaron como una banda improvisada sin mayor estructura criminal. Por ello, Turbay los calificó popularmente como “mapuchines” y resumió el perfil del grupo asegurando que “ya hoy lo que queda es que eran unos, como decimos nosotros acá, unos rateros de poca monta que pretendían pues resolver el diciembre”.