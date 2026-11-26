En medio de las revelaciones de temas políticos a nivel nacional, una entidad quedó en la mira debido a una delicada situación en la que acabó envuelta por situaciones tecnológicas.

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Así lo indicó Elsa Noguera, ministra de Transporte, sobre un hurto de datos que se presentó en Invías, que está adscrita a la mencionada cartera y sobre la que indicó, en entrevista con Portafolio, qué pasó.

“En Invías, paradójicamente, tuvimos ahí como un tema tecnológico de robo de información. Se ha perdido mucha información. No sabemos bien cómo ocurrió, pero estamos tratando de recoger y restablecer todos los datos”, contó.

Cabe recordar que junto a esa entidad están adscritas la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil bajo la batuta del Ministerio de Transporte.

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Asimismo, se indicó que el Gobierno nacional impulsa una reforma a la legislación de infraestructura vial para modernizar los esquemas contractuales, acelerar la inversión privada y atender directamente las necesidades de conectividad en las regiones colombianas.

Uno de los principales frentes de trabajo apunta hacia las carreteras rurales y regionales reclamadas por las comunidades durante las visitas presidenciales a distintos territorios del país.

“Tenemos un gran reto en lo que son los Caminos del Tigre, que son las vías terciarias o rurales”, indicó la funcionaria al detallar las prioridades estratégicas del sector transporte.

Asimismo, destacó la urgencia de intervenir los corredores departamentales que enlazan las zonas productivas locales con los principales ejes troncales de la red vial nacional.

Para superar los cuellos de botella vigentes, la propuesta legislativa plantea transformar las reglas actuales en materia de plazos, adiciones presupuestales y participación social dentro de las concesiones.

“Lo que queremos es modificar la ley para hacerla mucho más moderna, mucho más ágil y que permita acelerar la inversión”, explicó sobre el objetivo central de la iniciativa.

Flexibilización de plazos, adiciones del 50 % y componente social

Actualmente, la normativa fija un límite máximo de 30 años para los contratos de concesión, restricción que dificulta estructurar iniciativas complejas o de alto impacto regional.

Por ello, el Ejecutivo plantea que los plazos contractuales se ajusten según las características técnicas de cada obra, evitando que los proyectos deban adaptarse rígidamente a ese tope.

Adicionalmente, la reforma busca ampliar el margen permitido para adiciones contractuales en obras de infraestructura, pasando del límite actual del 20 % hasta un máximo del 50 %.

El tercer eje incorpora un enfoque social que integra carreteras terciarias o secundarias solicitadas por habitantes locales, garantizando tanto su construcción como su operación y mantenimiento continuo.

El papel de las miniconcesiones administradas por el Invías

De manera paralela, el plan contempla una solución transitoria para administrar las carreteras que regresaron desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hacia el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Las miniconcesiones son aquellas vías que fueron revertidas de la ANI al Invías y que en un futuro quisiéramos nuevamente entregarle esa operación y mantenimiento privado”, precisó.

Mientras avanza la estructuración definitiva de esos contratos, proceso que puede tardar entre dos años y medio a tres años y medio, el Invías operará estas miniconcesiones directamente.

Mediante este esquema temporal, los recursos recaudados en cada corredor vial se reinvertirán inmediatamente en el mantenimiento de esa misma carretera, asegurando mejores condiciones de transitabilidad.

De esta manera, las autoridades buscan dinamizar la ejecución vial y responder oportunamente a los reclamos de movilidad rural.

“Te pongo una vía que nos conecta a Cartagena con Barranquilla, que es La Cordialidad. Esa vía se revirtió en junio de este año. Entonces, para no demorarnos tanto y para no deteriorar la obra, la figura de una miniconcesión que solo sea mantenimiento, y no para construir obra nueva”, indicó Noguera.

Queda por determinar cómo evolucionan todos estos planes y la situación con Invías, bajo el ataque de los ciberdelincuentes.

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