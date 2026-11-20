Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Procuraduría General de la Nación tomó una medida contundente al sancionar disciplinariamente a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, quien fuera presidente de Ecopetrol. De acuerdo con la información oficial revelada por la entidad, Caicedo recibió una destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante ocho años, luego de comprobarse que incumplió el régimen de incompatibilidades al operar en simultáneo como asesor y contratista en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación formal tuvo origen tras una publicación de La Silla Vacía el 7 de junio de 2023, medio que expuso presuntas irregularidades en los contratos estatales suscritos por Caicedo. El artículo desencadenó un análisis por parte del Ministerio Público, que confirmó la existencia de vínculos laborales paralelos con Invias y Pascual Bravo, constituyendo un motivo para iniciar una investigación disciplinaria.

De acuerdo con la documentación aportada por la Procuraduría, el 23 de enero de ese año Julián Caicedo firmó un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, con una remuneración cercana a los 26 millones de pesos colombianos. Su labor consistía en asesorar a la entidad en la ejecución de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. Al día siguiente, el 24 de enero, también formalizó un contrato como asesor de asuntos técnicos del Invias. Según el expediente, fue nombrado como asesor adscrito a la Dirección General del Invias y permaneció en ese cargo por dos meses.

Durante la diligencia ante la Procuraduría, Caicedo explicó que cumplió con todos los procedimientos legales e incluso señaló la complejidad de las contrataciones estatales. Añadió que, tras un periodo de espera y sin ser contactado por Pascual Bravo, buscó nuevas oportunidades en Bogotá, enviando su hoja de vida a Invias debido a su experiencia en logística y transporte.

El análisis jurídico de la Procuraduría, respaldado por contratos, actas, informes de supervisión y cuentas de cobro, acreditó la concurrencia temporal de los dos vínculos. En palabras del documento oficial: "se estimó que existían elementos probatorios para considerar que el señor Carlos Julián Caicedo Cano mantuvo simultáneamente su condición de servidor público del Invias y su vinculación contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo". Así, el 4 de junio de 2025, se formularon cargos que llevaron a la decisión de inhabilidad y destitución, por considerar la conducta una "culpa gravísima", dado que Caicedo ejerció un empleo de asesor en Invias mientras mantenía vigente el contrato con Pascual Bravo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Julián Caicedo?

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Julián Caicedo debido a que, según documentos oficiales y el análisis disciplinario, incurrió en una violación al régimen de incompatibilidades. Caicedo se desempeñaba simultáneamente como asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y como contratista de la Institución Universitaria Pascual Bravo, situación que está prohibida para servidores públicos. Esta concurrencia se consideró una falta disciplinaria de "culpa gravísima", lo que llevó a la sanción de ocho años sin ejercer funciones públicas.

¿Qué es el régimen de incompatibilidades en el sector público?

El régimen de incompatibilidades es el conjunto de normas que impide que una persona desempeñe de manera simultánea ciertos cargos públicos o contratos en el Estado, con el fin de evitar conflictos de interés. En el caso de Julián Caicedo, se comprobó que mantenía un contrato como asesor en Invias mientras tenía vigente otro contrato de prestación de servicios en la Institución Universitaria Pascual Bravo, lo cual está prohibido por esta normativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.