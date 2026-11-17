Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de control de garantías de Antioquia solicitó investigar al presidente Abelardo de la Espriella por la manera en que se hizo la presentación de dos personas capturadas ante los medios de comunicación en Montería, el 14 de noviembre. La decisión, conocida el 15 de noviembre de 2026, generó un nuevo debate sobre el alcance de las actuaciones del mandatario en situaciones de alto perfil mediático, especialmente cuando se relacionan con el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados en procedimientos judiciales.

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De acuerdo con la información proporcionada, el juez compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se analicen las actuaciones del presidente en ese procedimiento. Uno de los capturados fue identificado como Néider Yesid Uñates López, conocido como alias ‘Primo Gay’, señalado de integrar estructuras armadas ilegales. El otro detenido es Henry Sneyder Herrón Serna. El juez expresó preocupación por las expresiones supuestamente despectivas dirigidas hacia los capturados durante la exposición pública, y señaló que estas pudieron vulnerar su dignidad humana. Según palabras del funcionario, “frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, consideró necesario remitir el caso para su revisión.

La Procuraduría General de la Nación también recibió el requerimiento del juez, quien pidió esclarecer cuáles funcionarios públicos autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición de los capturados ante los medios. El objetivo es determinar si existieron faltas disciplinarias en el desarrollo del procedimiento. Todo esto sucedió en un contexto en el que la exhibición pública de personas capturadas ha generado cuestionamientos sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades y los límites legales para proteger la dignidad y los derechos de quienes todavía no han sido condenados.

El juez estuvo cerca de declarar ilegales las capturas por el modo en que se presentaron públicamente, pero finalmente decidió avalarlas, por lo que siguen adelante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. No obstante, la petición de investigación contra Abelardo de la Espriella no implica que ya exista una responsabilidad determinada, sino que abre un debate sobre la exposición mediática de los procesos judiciales y la actuación del presidente en estos escenarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue solicitada la investigación contra Abelardo de la Espriella respecto a la exhibición de capturados?

La investigación fue solicitada por un juez de control de garantías de Antioquia debido a la preocupación sobre las expresiones presuntamente despectivas usadas hacia los capturados durante su exhibición ante los medios en Montería. El objetivo es determinar si las actuaciones del presidente y otros funcionarios pudieron afectar la dignidad humana de los detenidos y si se vulneraron derechos fundamentales en el proceso.

¿Qué funciones tiene la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en estos casos?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la instancia encargada de investigar la conducta de funcionarios con fuero, como el presidente, cuando existe una posible irregularidad en su actuación. En este caso, la comisión debe revisar si el presidente Abelardo de la Espriella cometió alguna falta en el marco de la exhibición pública de los capturados y establecer si hay lugar a responsabilidades políticas o disciplinarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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