Por: Blu Radio

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Al rededor 1.000 líderes empresariales, además de gobernadores, alcaldes y representantes del Gobierno nacional se dieron cita la mañana de este martes en el centro de eventos Puerta de oro, en Barranquilla, para participar de la Cumbre Patria Milagro, un evento en el que se busca realizar alianzas con empresarios para la contratación de aprendices del Sena, pero también buscar becas y subsidios para los estudiantes.

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Durante la instalación de la cumbre el presidente Abelardo de la Espriella estuvo liderando el evento y habló desde montar una escuela de mecánica aeronáutica en Barranquilla y actualizar los programas que ofrece el Sena a los aprendices, hasta de hallazgos de corrupción dentro de la institución, que afirma, están depurando.

Frente a este tema el propio director del Sena Fray Ricardo Torres, afirmó que han recibido denuncias de algunos aprendices que estarían siendo obligados a participar en marchas o a cerrar las sedes, impidiéndoles acceder a sus procesos de formación.

“Muchos hoy son obligados a salir a marchas o a cerrar sedes del Sena. No aceptaremos que sean instrumentalizados para defender intereses ajenos a su proceso formativo, ni que se les impida acceder a la formación. Lo hemos denunciado. Los aprendices del Sena no son instrumentos de confrontación”, puntualizó Torres.

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El presidente habló de la estrategia de modernización del Sena la cual ha denominado D.I.O.S. y de entrada afirma que no se extrañan que les llegue una tutela por este nombre.

“La estrategia de modernización que hoy se presenta lleva el nombre de D.I.O.S y abarca cuatro aspectos importantes. A lo mejor nos entutelen por esto, pero como digo siempre, Dios proveerá. Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados y por eso estamos aquí. D.I.O.S significa, además de lo que todos conocemos, y defendemos: Digital, Innovación, Oferta pertinente y Sostenibilidad”, detalló el presidente.

De la Espriella hizo un llamado a los empresarios a contribuir con los esfuerzos para la recuperación de los programas del Sena e insistió que su victoria en las urnas evitó que hoy el país estuviera enfrentando exilio, empresas quebradas y persecución.

Durante esta cumbre también hubo un pedido especial al presidente por parte del Director nacional del Sena, quien invitó al jefe de estado al contratar a los aprendices para atender los eventos de la presidencia, solicitud que fue acogida por De la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.