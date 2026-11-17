Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un vehículo reportado como robado fue hallado a escasos 700 metros del peaje de Flandes, según información entregada por la Policía del departamento de Tolima. El automotor, que había sido reportado como hurtado durante la madrugada en El Espinal, generó gran preocupación al ser abandonado y contener en su interior un artefacto explosivo. Ante esta alerta, las autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional y el Ejército Nacional, desplegaron un operativo urgente para proteger la infraestructura vial y resguardar la seguridad tanto de los habitantes como de quienes transitan por la zona.

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De acuerdo con el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, los hechos se desencadenaron hacia las 3:00 de la madrugada, cuando la comunidad avisó a las autoridades respecto al presunto hurto del vehículo. Gracias a la rápida acción de los ciudadanos y a la respuesta inmediata de la Fuerza Pública, se procedió a activar el protocolo de protección de la infraestructura crítica, una estrategia que contempla incrementar la vigilancia en los peajes del departamento frente a posibles amenazas.

Las unidades de Tránsito y Transporte de la Policía, durante el rastreo y las labores de protección, ubicaron el vehículo sospechoso cerca del peaje. Al notar la presencia de los uniformados, los presuntos responsables huyeron del lugar en una motocicleta, desplazándose hacia una zona rural. Esto obligó a las autoridades a reforzar la operación para descartar cualquier riesgo con la ayuda del equipo antiexplosivos.

La intervención especializada de la Policía y el Ejército Nacional permitió desactivar el artefacto colocado en el interior del automotor, evitando un posible atentado que, en palabras del coronel Romero, podría haber afectado no solo a los usuarios de la vía, sino también a los pobladores cercanos. El responsable de la Policía de Tolima destacó la importancia del trabajo coordinado y la reacción inmediata, agradeciendo la cooperación de la ciudadanía en este tipo de situaciones críticas.

Las investigaciones continúan para identificar a los involucrados en el hurto y abandono del vehículo con el artefacto explosivo. La Policía ha hecho un llamado a la población para que aporte cualquier información relevante a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana, asegurando absoluta reserva de la identidad de quienes colaboren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo la desactivación del artefacto explosivo en el vehículo robado en Tolima?

La desactivación fue realizada por un equipo antiexplosivos de la Policía en coordinación con el Ejército Nacional. La intervención se efectuó luego de recibir la alerta sobre el vehículo abandonado y ante la sospecha de presencia de explosivos. Este trabajo permitió asegurar la zona y evitar posibles daños a los usuarios de la vía y a los habitantes del sector, según explicó el coronel Ferney Martín Romero.

¿Qué protocolo activan las autoridades ante reportes de amenazas contra infraestructuras viales en Tolima?

Según el comandante del Departamento de Policía Tolima, ante alertas como el hurto de un vehículo con posible artefacto explosivo, se activa el plan estratégico y operacional de protección a la infraestructura crítica. Este plan implica incrementar la vigilancia especialmente en peajes y brindar medidas de seguridad adicionales para prevenir ataques o incidentes que comprometan la seguridad vial y ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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