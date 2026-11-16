Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, evitaron un presunto atentado contra la Alcaldía de Hato Corozal, municipio ubicado en el departamento de Casanare. Durante el operativo, fue capturado Israel Castro Valencia, conocido como “Kamo”, a quien las autoridades vinculan con el componente explosivista de la estructura 28 José María Córdova, disidencia de las Farc dirigida por alias “Iván Mordisco”.

Sigue a PULZO en Discover

En la diligencia judicial, las autoridades incautaron armamento diverso: dos pistolas, una escopeta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para escopeta y tres teléfonos celulares. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado con aproximadamente 500 gramos de pentolita, el cual, según información oficial, estaría listo para ser detonado mediante un sistema eléctrico con cable de mando. Estas pruebas, recopiladas por la policía judicial, permitieron inferir que “Kamo” habría actuado bajo órdenes directas de alias “Antonio Medina”, principal líder de la estructura 28, y que el objetivo del ataque sería presionar el pago de extorsiones dentro del departamento.

El operativo fue liderado por el Grupo de Caballería Montado 16 Guías del Casanare, perteneciente a la Décima Sexta Brigada, junto con el CTI. Conforme a la Fiscalía, la actuación respondió a una orden de allanamiento y registro en una vivienda del municipio, sustentada en una orden de captura emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

La Fiscalía informó que presentará a “Kamo” ante un juez de control de garantías, atribuyéndole los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y posesión de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. A esto se suma una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado, además de fuga de presos. Tanto el capturado como el material incautado quedaron en manos de las autoridades competentes para avanzar con el proceso judicial.

El hecho ocurre en un contexto de deterioro de la seguridad regional. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, por medio de la Alerta Temprana 027 de 2026, existe un riesgo latente de intensificación del conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de “Iván Mordisco”. Municipios como La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal, incluyendo el resguardo indígena Chaparral Barro Negro, fueron identificados en la alerta. El documento indica que el riesgo se origina en la disputa territorial entre el frente Adonay Ardila Pinilla del Eln y el frente 28 de las disidencias. Según la Defensoría, el frente 28, apoyado por el frente 10, busca recuperar e incrementar su control en la región, mientras el Eln intenta frenar su avance.

Estas poblaciones se encuentran en corredores estratégicos del piedemonte llanero que conectan Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país, vía aprovechada por los grupos armados para desplazar personal, insumos y ejercer dominio territorial. La alerta reporta, además, intimidaciones y exigencias económicas a comerciantes, contratistas y empresas locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Israel Castro Valencia, alias “Kamo”, y por qué fue capturado en Hato Corozal?

Israel Castro Valencia, conocido como “Kamo”, fue capturado por tropas del Ejército Nacional y el CTI en Hato Corozal. Según las autoridades, estaba implicado como explosivista en la estructura 28 José María Córdova, disidencia de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”. Su detención fue motivada por su presunta participación en un plan para atacar la Alcaldía y por la existencia de órdenes de captura previas por hurto calificado, agravado y fuga de presos.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 en Casanare?

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026 debido al riesgo de intensificación del enfrentamiento entre el Eln y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) en municipios de Casanare como La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal. La alerta resalta la disputa territorial entre estos grupos ilegales y el impacto en la seguridad regional, incluidos cobros extorsivos e instalación de campamentos armados en zonas estratégicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.