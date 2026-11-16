El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció oficialmente el inicio de la agenda de encuentros estratégicos en el marco de la ‘Milagro Week’, la primera gran rueda de negocios internacional organizada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. A través de un reporte divulgado en su cuenta oficial de X, el alto funcionario destacó el clima de certidumbre financiera que proyecta el país ante los mercados globales al asegurar que “aquí sigue generando confianza el Gobierno De La Espriella”.
La jornada inaugural de conversaciones se instaló en la sede de Citibank, escenario escogido para presentar y discutir iniciativas estructurales enfocadas en los sectores de energía, petróleo, gas y minería, dando apertura a las mesas de trabajo con las firmas Banco Plata y Core X. Según explicó Restrepo, el propósito central de esta misión diplomática y comercial consiste en sostener diálogos directos con múltiples organizaciones que ya cuentan con capital en territorio colombiano y buscan expandir sus operaciones, así como atraer nuevos capitales interesados en explorar oportunidades de negocio en el país.
Esta ofensiva comercial respalda el portafolio consolidado en la Ventanilla Única de Inversiones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual aspira a movilizar cerca de 41.900 millones de dólares en potencial de capital extranjero. El evento, cuya programación se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre, reúne a aproximadamente 500 inversionistas internacionales y contempla el desarrollo de unas 300 reuniones bilaterales entre los líderes de los proyectos nacionales y los fondos interesados.
Al entregar un primer corte de resultados tras el cierre de la segunda mesa de negociación, el vicepresidente celebró la materialización de tres anuncios de alto impacto económico y social para las regiones. “Vamos en la segunda reunión de la Milagro Week y ya llevamos dos inversiones, la primera de Avianca por 3.000 millones de dólares en los próximos años y la segunda del grupo Plata que hace una inversión adicional de 340 millones de dólares y un plan destrabe de una compañía como Core X, que es dueña de Cerro Matoso para facilitarle la vida a la ejecución de sus nuevos proyectos de inversión en nuestro país. Estas 3 noticias tienen un impacto social, la de Avianca genera atracción de Colombia al mundo, la segunda significa luchar contra el gota a gota y la tercera es muy importante para 50.000 familias en el departamento de Córdoba en nuestra nación”, concluyó el funcionario.
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¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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