Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un daño importante en la línea de conducción de agua potable ubicada entre la planta La Pola y el tanque Ambalá, obligó a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) a ejecutar el cierre de los distritos hidráulicos 7 y 10. Según la información oficial emitida en un comunicado por el IBAL, esta situación puede traducirse en bajas presiones o suspensiones temporales del servicio de agua en diversos sectores de Ibagué, especialmente los pertenecientes a las comunas 6, 7 y 8.

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Durante el desarrollo de las labores para solucionar la emergencia, el IBAL pidió a los usuarios que permanezcan atentos a los reportes sobre la normalización del servicio, ya que no se ha determinado una hora concreta para el restablecimiento completo del suministro. De acuerdo con los listados divulgados por la empresa, los distritos hidráulicos afectados comprenden decenas de barrios y urbanizaciones que dependen de los tanques La Alsacia y Ambalá para su abastecimiento.

En el caso del distrito 7, respaldado por el tanque La Alsacia, los sectores que podrían experimentar afectaciones incluyen conjuntos como Fuente Real, Praderas del Norte y la urbanización Fuente del Salado; además de zonas residenciales como Villa Magdalena, Ceiba Norte, Ceibita, y la urbanización Colinas del Norte. También están minuciosamente relacionados barrios como Alberto Lleras Camargo, Pacandé y Bosque de Alameda, entre muchos otros distribuidos en la zona norte y occidente.

Por su parte, el distrito 10, surtido por el tanque Ambalá, involucra barrios y conjuntos residenciales como Prados II, Altos del Vergel, El Jardín, Arkambuco, Jardín Quinta Avenida y La Gaviota. Otros nombres presentes en la lista son Ibagué 2000, Prado 1, El Portal de Medina, Arkala y diversas urbanizaciones como Girasol, La Esperanza y Plazas del Bosque. Este cierre temporal generará impactos en comunidades dispersas a lo largo de la ciudad, que dependen del correcto funcionamiento de la línea de conducción para cubrir sus necesidades diarias de agua potable.

Mientras tanto, el equipo operativo del IBAL trabaja en la reparación de la línea con el compromiso de recuperar la prestación regular del servicio lo antes posible. Las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer de primera mano cualquier actualización sobre esta contingencia que afecta a un amplio grupo de habitantes en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y sectores de Ibagué afectados por el cierre de los distritos hidráulicos del IBAL?

Los barrios y sectores de Ibagué afectados corresponden a aquellos que se abastecen a través de los distritos hidráulicos 7 y 10. Entre ellos se encuentran conjuntos y urbanizaciones como Fuente Real, Praderas del Norte, Villa Magdalena, Ceiba Norte, Fuente del Salado, Prados II, Altos del Vergel, El Jardín, Arkambuco, La Gaviota, Prado 1, El Portal de Medina, entre otros. La lista fue publicada por el IBAL en su comunicado oficial.

¿Qué acciones adelanta el IBAL para restablecer el suministro de agua en los distritos afectados?

El IBAL ejecuta trabajos de reparación en la línea de conducción de agua potable entre la planta La Pola y el tanque Ambalá, con el objetivo de normalizar el suministro a la mayor brevedad posible. Hasta el momento, la empresa no ha confirmado una hora exacta para la reactivación del servicio en los sectores afectados, por lo que recomienda a los usuarios consultar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre el avance de las obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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