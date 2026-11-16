Por: El Espectador

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Un reciente pronunciamiento judicial puso bajo la lupa la conducta del presidente Abelardo de la Espriella, tras su actuación pública en el marco de operativos de captura de presuntos miembros de bandas criminales. Un juez ambulante con función de control de garantías en Antioquia decidió remitir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes copias para que esta entidad examine si el mandatario vulneró los derechos fundamentales de los detenidos durante las exhibiciones públicas, entre quienes se encuentran Néider Yesid Uñates López, conocido como ‘Primo Gay’. Según Caracol Radio, la captura de Uñates López, ocurrida el 14 de noviembre en Briceño (Antioquia), y la de Henry Sneyder Herrón Serna casi fueron declaradas ilegales por el trato dado por el presidente durante un careo grabado en video, aunque finalmente las detenciones fueron ratificadas como legales.

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La preocupación del juez se sustenta en la protección de la dignidad humana y el respeto a las garantías procesales. Por ello, también remitió copias a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que investigue si otros funcionarios públicos participaron o permitieron la exposición mediática de los capturados en Montería (Córdoba). Los hechos adquieren relevancia adicional por el contexto: en la misma fecha fue detenido alias “Pata de Palo”, considerado segundo jefe de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El mandatario, presente, reiteró frases como: “Tú eres un bandido, y aquí estás por eso”, que han inspirado debate serio entre juristas y autoridades.

No es la primera vez que De la Espriella protagoniza estos encuentros; en distintas ciudades, como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla, el presidente se ha dirigido directamente a las personas capturadas con calificativos como “bandido”, “asesino” y amenazas de ser enviados a cárceles de máxima seguridad, según registros de El Espectador. Dichas intervenciones han sido difundidas en redes sociales y medios, y se han interpretado como parte de la estrategia gubernamental de mano dura anunciada desde la campaña. Sin embargo, han abierto un plano de discusión sobre el alcance de los derechos de los capturados —quienes gozan de presunción de inocencia— y los límites del poder presidencial en procedimientos judiciales.

Mientras algunos juristas, como Andrés Felipe Caballero, valoran la presencia presidencial por el impacto en la moral de las fuerzas armadas, otros, como Ángela María Buitrago Ruiz y Sergio Salazar Cardona, consideran que la conducta del mandatario puede vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso, y que tales acciones exceden el mandato presidencial, cuyo rol no incluye atribuir responsabilidades penales, función reservada a Fiscalías y jueces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga al presidente Abelardo de la Espriella por su trato a capturados?

Se investiga al presidente Abelardo de la Espriella porque, según decisión de un juez de Antioquia mencionada por Caracol Radio, sus intervenciones públicas y expresiones despectivas durante la exhibición de capturados, como alias 'Primo Gay', podrían haber vulnerado la dignidad y las garantías procesales de los detenidos, lo que motivó la remisión del caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación.

¿Cuáles son los límites legales del presidente durante operativos policiales?

Los límites legales del presidente durante operativos policiales, de acuerdo con expertos citados por El Espectador, se relacionan con el respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y el papel institucional: aunque es el comandante en jefe de la fuerza pública, no puede asignar responsabilidades penales ni efectuar imputaciones, funciones reservadas a la Fiscalía y el poder judicial; intervenciones que sugieran lo contrario podrían afectar derechos fundamentales de los capturados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.