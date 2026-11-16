Durante meses, los caminos rurales del norte de Antioquia funcionaron como el principal escudo de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, para evadir el cerco de la Fuerza Pública. Con apenas 24 años y una trayectoria criminal de ocho años que incluyó su paso por el Eln siendo menor de edad y entrenamiento en Venezuela, el cabecilla había perfeccionado un estricto esquema de movilidad clandestina que obligó a las autoridades a ejecutar más de 15 operaciones fallidas antes de lograr su captura en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los investigadores de la Policía y el Ejército que le siguieron el rastro, el señalado delincuente nunca permanecía más de una noche en el mismo lugar, se desplazaba en motocicletas por trochas de difícil acceso y apagaba su teléfono celular todas las noches para cortar cualquier rastreo técnico. Su nivel de desconfianza era tal que limitaba su anillo de seguridad inmediato a solo tres o cuatro hombres de su entera confianza —antiguos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc— y ocultaba sus rutas incluso a sus propios subordinados. “Todos los días se movía. Hoy amanecía en una vereda, mañana en otra. Incluso los hombres no sabían dónde era el próximo movimiento”, relató uno de los agentes que participó en el expediente, según informó El Tiempo.

La urgencia por capturarlo se intensificó cuando los organismos de inteligencia descubrieron un plan estratégico que amenazaba con desatar una nueva oleada de violencia en la subregión. ‘Primo Gay’ preparaba su traslado hacia los municipios de Campamento y Angostura para incursionar, junto con hombres del ‘clan del Golfo’, hacia el municipio de Anorí, bastión histórico del frente 36. Para sellar esa ofensiva, el cabecilla sostuvo una reunión clandestina con alias ‘Richard’, señalado integrante del Estado Mayor del ‘clan del Golfo’, consolidando así su cambio de bando tras una profunda fractura interna con sus antiguos jefes guerrilleros.

El quiebre definitivo con las disidencias se había producido tras fuertes desacuerdos con alias ‘Chejo’ y alias ‘Calarcá’, diferencias que se agudizaron luego del homicidio del periodista Mateo Pérez en mayo pasado. Sin respaldo económico ni armamento, ‘Primo Gay’ intentó crear una facción independiente denominada frente quinto, pero terminó perdiendo terreno frente al ‘clan del Golfo’ y antiguos subalternos como el grupo de ‘los Cabullos’, lo que lo llevó a pactar su incorporación a la estructura criminal entre mayo y junio de 2026. Ante la dificultad de ubicarlo en puntos fijos, la inteligencia militar, la Policía Judicial, el CTI y el Gaula Militar cambiaron de estrategia para bloquear sus corredores de movilidad, logrando interceptarlo en medio de un breve intercambio de disparos que puso fin a su plan de expansión territorial.