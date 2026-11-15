Se cumplieron 100 días desde que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia, pues su gestión inició el pasado 7 de agosto y desde entonces ha buscado cambiar muchas políticas que se venían desarrollando en la administración anterior.

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Por ejemplo, una de sus banderas de gobierno es recuperar la seguridad e ir acabando con los grupos armados al margen de la ley, una situación que no es sencilla, pero que lo ha hecho con ataques muy fuertes en las distintas regiones del país.

Es más, en la alocución de este domingo, 15 de noviembre, dio el listado completo de los principales cabecillas que han caído en estos 100 días de gobierno.

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Los principales cabecillas a los que se les ha dado de baja, según anunció el presidente, son:

Alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Alias ‘Negro Perea’, uno de los 10 cabecillas prioritarios del país, jefe de una subestructura del Clan del Golfo y hombre de confianza de ‘Chiquito Malo’.

Alias ‘Urías Perdomo’, mano derecha de ‘Calarcá’ y cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc.

Alias ‘Marcos Pacífico’, segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

Alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, segundo al mando y jefe financiero de las Autodefensas.

Alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, cabecilla del Frente Carolina Ramírez.

Alias ‘Max Max’, principal explosivista e instructor de las disidencias.

Alias ‘El Ruso’ o ‘El Alemán’, jefe de la estructura 28.

Alias ‘Pincher’, cabecilla de la columna móvil Ricardo Velázquez.

Además, agregó el presidente, también han sido capturados otros nombres importantes, como:

Alias ‘Primo Gay’, cabecilla del Frente 36 y uno de los hombres más buscados de Antioquia y de Colombia.

Alias ‘Nairobi’ o ‘Páez’, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú.

Se sometió a la justicia alias ‘Chaolo’, cabecilla principal de la estructura Ismael Ruiz.

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El presidente aseguró que seguirá con su ofensiva de la mano del Ejército y la Policía Nacional para seguir debilitando estas estructuras que hacen tanto daño en las distintas regiones del territorio nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.