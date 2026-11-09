Por: VALORA ANALITIK

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La Ley Rescate del gobierno De la Espriella dio a conocer una serie de medidas de reforma tributaria, las cuales son puntos clave para garantizar un recaudo superior a los $40 billones. Esa cifra se complementa con el recorte del Estado y fuertes medidas de seguridad; de hecho, será el apartado que más recursos le genere al país en los próximos años.

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Sin embargo, lo propuesto por el gobierno De la Espriella, al menos en la reforma tributaria que realiza cambios al IVA, los aportes a salud y la renta, entre otros, genera un fuerte rechazo en el marco del Legislativo.

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En Barranquilla, el Gobierno socializó el proyecto con las distintas bancadas que hacen parte de las comisiones económicas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

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Tiempos límite de la reforma tributaria del gobierno De la Espriella

Si bien el proyecto ya tiene mensaje de urgencia, su aprobación cuenta con unos límites puntuales. Las sesiones ordinarias del Congreso van, para el cierre de este año, hasta el 17 de diciembre.

Un punto clave está en que el gobierno De la Espriella puede llamar a sesiones extraordinarias, por lo que, después del 17 de diciembre, el Legislativo deberá sentarse a debatir los proyectos que indique el Ejecutivo, siendo en este caso la Ley Rescate.

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En ese sentido, las discusiones no pueden extenderse más allá del periodo de receso; finalizan, a más tardar, el día anterior al inicio del siguiente periodo de sesiones ordinarias. La legislatura de inicio de 2027 está prevista para arrancar en febrero.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.