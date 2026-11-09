El congelamiento del precio del diésel durante cinco meses podría aumentar hasta en 14 billones de pesos el déficit fiscal de Colombia, en medio de la crisis de las finanzas públicas.

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Aunque mantener estables los combustibles busca proteger el bolsillo de los hogares y contener la inflación, la diferencia entre los precios nacionales e internacionales termina siendo asumida por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según expertos, el diésel tiene un subsidio cercano a los 8.000 pesos por galón, lo que representa un costo superior al billón de pesos mensuales.

De acuerdo con estimaciones de Lumen Economic Intelligence, este beneficio podría costarle al país unos 13,5 billones de pesos al año. Además, el Fondo podría cerrar 2026 con un déficit acumulado de entre 13 y 14 billones de pesos.

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Los analistas advierten que mantener esta política aumenta la presión sobre el presupuesto nacional, pese a que el encarecimiento del petróleo también genera mayores ingresos para Ecopetrol y recaudo tributario.

Para cerrar la brecha, el diésel tendría que pasar de 11.320 a 19.100 pesos por galón, un incremento del 69 %. Sin embargo, los expertos consideran que el ajuste tendría que hacerse gradualmente por su impacto económico.

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