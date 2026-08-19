Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades en Ataco, Tolima, llevaron a cabo un operativo en el que inmovilizaron tres carrotanques y decomisaron 3.390 galones de diésel, una acción que puso en el centro del debate la vigilancia sobre el transporte de combustibles en esta región. De acuerdo con información de la Fuerza Pública, el origen del combustible era Coello y tenía como destino oficial Turbo, Antioquia. Sin embargo, los vehículos fueron detectados transitando en dirección sur, dentro del propio departamento del Tolima, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad del recorrido y el destino real del diésel.

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El seguimiento realizado por las autoridades permitió identificar presuntas inconsistencias en la documentación entregada por los conductores de los carrotanques, lo que derivó en la aplicación de lo dispuesto en la Resolución 1820, norma que regula los requisitos para el transporte de combustibles en Colombia. Tras la verificación de los papeles, las autoridades procedieron a la inmovilización de los vehículos y la incautación del combustible, dejando en evidencia los riesgos asociados a la distribución irregular de hidrocarburos en la región.

En el contexto del procedimiento, surgió una preocupación adicional en la zona sur del Tolima. Luego del operativo, empezó a circular un supuesto panfleto, atribuido a un grupo armado ilegal, que advertía sobre presuntas restricciones para vehículos transportadores de combustible en municipios como Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania. Esta situación generó incertidumbre y temor entre transportadores y habitantes de la región.

No obstante, la gobernadora Adriana Magali Matiz desmintió contundentemente la veracidad de ese documento, recalcando que el panfleto es falso y fue fabricado para desinformar a la comunidad. Según su declaración, recogida por los organismos oficiales, no existen restricciones extraoficiales para transportadores y recalcó la importancia de que los ciudadanos consulten únicamente los canales institucionales, evitando difundir mensajes sin confirmar su autenticidad.

El caso deja dos alertas simultáneas: por una parte, la necesidad de un control constante frente al transporte y comercialización de combustibles; por otra, el riesgo que representa la difusión de información falsa en territorios en los que la seguridad sigue siendo un tema sensible y de interés para las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron incautados los 3.390 galones de diésel en Ataco, Tolima?

Los 3.390 galones de diésel fueron incautados porque los carrotanques que los transportaban no cumplían con los requisitos establecidos en la Resolución 1820. Según las autoridades, hubo inconsistencias en la documentación y el recorrido presentado, pues aunque el combustible debía ir de Coello a Turbo, Antioquia, los vehículos fueron encontrados dirigiéndose hacia el sur del Tolima.

¿Qué impacto tuvo el falso panfleto en la comunidad del sur del Tolima?

El falso panfleto atribuido a un grupo armado ilegal causó temor y zozobra entre los habitantes de municipios como Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania. Sin embargo, la gobernadora Adriana Magali Matiz desmintió la autenticidad del documento y solicitó a la ciudadanía verificar la información mediante canales oficiales para evitar la desinformación y la generación de pánico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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