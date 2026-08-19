Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La identidad de la víctima del trágico accidente de tránsito ocurrido el martes 18 de agosto en Cajamarca, Tolima, ha sido confirmada por las autoridades. Se trataba de Fabio Cárdenas Barrera, un hombre de 46 años, quien falleció en el centro del municipio. El incidente sucedió en circunstancias particularmente desafortunadas, como lo evidencia un video del momento, el cual permitió reconstruir con mayor precisión lo ocurrido y que fue clave para el informe oficial.

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De acuerdo con lo observado en este video, Fabio Cárdenas estacionó su motocicleta, identificada con las placas RSY 63H, en una zona próxima a la calzada. Sin embargo, en cuestión de segundos, el vehículo comenzó a deslizarse de manera imprevista. Ante la situación, Cárdenas intentó intervenir, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la vía pública. Fue entonces cuando un tractocamión, que transitaba por el lugar, no tuvo posibilidad de detenerse a tiempo y terminó pasando por encima del motociclista, quien falleció de inmediato en el sitio del accidente.

Luego del infortunio, las autoridades adelantaron la inspección técnica en el área y realizaron el levantamiento del cuerpo de Fabio Cárdenas Barrera. Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión acerca de los sitios elegidos por los conductores para estacionar las motocicletas, sobre todo en zonas cercanas a vías con alto flujo de vehículos pesados y automóviles.

El caso también resalta la importancia de verificar periódicamente el estado de los dispositivos de soporte de las motos, como las bases o ‘patas’, que —si fallan o están en mal estado— pueden permitir que el vehículo ruede sin control y cause tragedias similares. Así, se enfatiza la necesidad de una cultura de precaución y responsabilidad por parte de quienes conducen o estacionan motocicletas en vías urbanas y rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Fabio Cárdenas en Cajamarca, Tolima?

Según los reportes oficiales basados en el video del incidente, el accidente ocurrió cuando la motocicleta estacionada por Fabio Cárdenas comenzó a desplazarse inesperadamente. Al intentar detenerla, Cárdenas perdió el equilibrio, cayó a la vía y fue atropellado por un tractocamión que pasaba por el lugar, falleciendo en el sitio.

¿Por qué es relevante revisar el estado de los soportes de las motocicletas para evitar accidentes?

El caso de Fabio Cárdenas demuestra la importancia de mantener en buen estado los soportes de las motocicletas. Un soporte defectuoso puede hacer que el vehículo se desplace sin control, especialmente en áreas de alto tráfico, aumentando así el riesgo de graves accidentes de tránsito.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.