Un accidente de tránsito afectó este martes 18 de agosto la movilidad en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, luego de que un tractocamión terminara volcado sobre el corredor vial. El hecho ocurrió durante la tarde y obligó a establecer una reducción de carril mientras avanzaba la atención de la emergencia.

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El siniestro ocurrió hacia las 3:20 de la tarde, en el sector del K63+000, en sentido Bogotá-Villavicencio. La información fue divulgada inicialmente por Coviandina, concesionaria encargada de la operación de este importante corredor, que reportó la afectación para los conductores que transitaban por la zona.

Una imagen difundida por Coviandina permitió observar el vehículo de carga volcado y parte de la mercancía que transportaba esparcida sobre el pavimento. Conductores que circulaban por el sector alertaron sobre lo ocurrido y posteriormente se desplegaron equipos para revisar las condiciones del lugar.

Qué se sabe del accidente en la vía Bogotá-Villavicencio

La concesionaria informó que fue necesario establecer una reducción de carril para facilitar la atención del siniestro y mantener condiciones de seguridad para quienes continuaban transitando por la carretera. Personal encargado de la operación permaneció en el sitio mientras se verificaba la situación.

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En su primer reporte, Coviandina informó: “Se realiza reducción de carril debido a un siniestro (volcamiento de vehículo tipo tractocamión)”.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el volcamiento. Las causas del accidente permanecen bajo indagación y tampoco se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del conductor del vehículo.

Asimismo, todavía no existe confirmación oficial sobre personas heridas como consecuencia del accidente. La concesionaria indicó que mantendría el seguimiento de la situación y entregaría nuevas actualizaciones sobre las condiciones de movilidad en este corredor, utilizado diariamente por numerosos viajeros y transportadores.

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