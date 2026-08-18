Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito ocurrió este martes 18 de agosto en el centro de Cajamarca, cobrando la vida de un motociclista. El siniestro generó de inmediato el cierre temporal de la vía que conecta a Ibagué con Cajamarca y Calarcá, afectando significativamente la movilidad en uno de los corredores más importantes de la región.

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Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad ubicada en el sector, el incidente se habría desencadenado cuando el motociclista estacionó y descendió de su vehículo. La motocicleta, aparentemente sin los controles de seguridad activados, resbaló hacia la vía, lo que provocó que el hombre intentara detenerla. Fue en ese momento, durante la maniobra para evitar que la motocicleta continuara su desplazamiento, que el motociclista perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la calzada.

Lamentablemente, justo cuando esto ocurría, un vehículo de carga pesada transitaba por el lugar. El automotor lo habría arrollado, causándole graves lesiones que terminaron con su vida en el sitio del accidente. La secuencia precisa de los hechos, registrada por la cámara de seguridad, será fundamental para que las autoridades aclaren las circunstancias y responsabilidades entorno al siniestro, de acuerdo con la información oficial suministrada hasta el momento.

Después del accidente, las autoridades competentes acudieron para llevar a cabo la identificación de la víctima y hacer el levantamiento del cuerpo, en cumplimiento de los protocolos legales. Estas diligencias oficiales generaron restricciones y demoras adicionales en el tráfico de la vía, complicando la circulación para quienes necesitaban trasladarse entre Ibagué, Cajamarca y Calarcá.

Las investigaciones continúan y se espera que los análisis de las grabaciones de seguridad aporten claridad sobre la forma precisa en que se desarrollaron los hechos. Mientras tanto, los conductores que transiten por este corredor están obligados a seguir las instrucciones de las autoridades, quienes permanecen en el lugar gestionando la movilidad y verificando que se cumplan las restricciones viales mientras finalizan los procedimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la vía entre Ibagué, Cajamarca y Calarcá tras el accidente?

El cierre temporal de la vía que comunica a Ibagué, Cajamarca y Calarcá se debió a las labores realizadas por las autoridades después del accidente. Se necesitaba identificar a la víctima, hacer el levantamiento del cuerpo y analizar la escena en detalle, lo que generó restricciones en la movilidad y obligó a cerrar el paso durante la atención del siniestro.

¿Cómo ocurrió el accidente fatal del motociclista en Cajamarca?

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, el accidente sucedió cuando el motociclista estacionó, bajó de la moto y esta se resbaló hacia la vía. Al intentar detenerla, el hombre cayó de espaldas sobre la calzada y fue arrollado por un vehículo de carga pesada, causándole la muerte en el lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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