Por: El Espectador

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Bogotá atraviesa una compleja situación en materia de movilidad, posicionándose entre las ciudades con los mayores niveles de congestión vehicular en Latinoamérica. De acuerdo con la información consultada, este panorama se ve agravado actualmente por las múltiples obras en ejecución en los principales corredores viales de la capital, lo cual ha generado mayores retrasos y dificultades para quienes se desplazan en la ciudad.

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En este contexto, para los ciudadanos es fundamental planificar sus recorridos con la mayor anticipación posible. Este martes 18 de agosto, resulta clave estar al tanto de las novedades respecto a los diferentes aspectos que inciden en el tránsito bogotano, entre ellas la medida de pico y placa, el reporte de vías cerradas, las rutas alternas recomendadas y las condiciones de operación del sistema integrado de transporte público, Transmilenio.

La restricción de pico y placa, una de las estrategias del Distrito para disminuir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas de mayor congestión, se encuentra vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para este martes, la medida aplica para automóviles cuyas placas finalizan en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Es relevante anotar que dicho esquema de restricción también se extiende a los taxis, aplicando en esta jornada para aquellos que tengan matrícula terminada en 9 o 0, lo que podría incidir en una menor disponibilidad de vehículos de servicio público individual en las horas pico.

Además de estas restricciones, sobre las 6:00 a.m. Transmilenio, el principal sistema de transporte masivo de la ciudad, anunció la persistencia de congestión en el Portal Américas. Esta situación se presentó tras un choque ocasionado por la invasión del carril exclusivo en la estación Tintal, en sentido sur – norte. El reporte confirma que, en sectores estratégicos de la ciudad, la movilidad se complica aún más por eventos de accidentalidad espontánea, sumados a la sobrecarga habitual del sistema en las horas de la mañana. Por ello, se hace indispensable que los viajeros consulten constantemente los reportes oficiales para ajustar sus trayectos en tiempo real y considerar rutas alternas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el pico y placa a la movilidad en Bogotá hoy?

La medida de pico y placa, activa para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, limita la circulación de estos automotores entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Así se busca reducir la congestión en las vías más transitadas, aunque la ejecución de obras y situaciones como accidentes pueden mantener altos niveles de tráfico pese a esta restricción.

¿Qué impacto tienen las obras y accidentes en el funcionamiento de Transmilenio?

Según reportes de Transmilenio, eventos como el choque en la estación Tintal y las obras en corredores principales han incrementado la congestión, especialmente en portales como Américas. Esto lleva a retrasos y sobrecarga en el sistema, complicando aún más la movilidad de los ciudadanos en horas punta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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