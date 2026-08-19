Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El representante a la Cámara por Tolima, Marco Hincapié, hizo públicos sus cuestionamientos al Gobierno Nacional debido a la manera en que, según él, ha sido atendida la crisis climática que atraviesa el departamento. Hincapié expresó su preocupación al considerar que las respuestas del Gobierno, que apuntan a una supuesta atención y seguimiento de la emergencia, no se ven respaldadas por la presencia de funcionarios de alto nivel en el territorio. El congresista señaló que, hasta el momento, nadie del Gobierno ha acudido a los municipios para verificar de primera mano las difíciles condiciones que afrontan sus habitantes y autoridades.

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En palabras de Hincapié, la ausencia de dirigentes nacionales ha impedido establecer diálogos directos con los alcaldes municipales, quienes en muchos casos ya tienen comprometidas sus partidas presupuestarias hasta diciembre de este año. Según el representante, esto resulta especialmente delicado en el contexto actual, pues limita la capacidad de las administraciones locales para responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades impuestas por la emergencia climática. De acuerdo con el congresista, el 25% del territorio del Tolima se encuentra afectado, lo que ya provoca deterioro en las fuentes de agua, pérdida de cultivos agrícolas y escasez de alimento para los animales.

Ante esta situación, Marco Hincapié insistió en la urgencia de buscar alternativas de financiamiento que permitan responder de manera real y contundente a las afectaciones. El representante propuso examinar los recursos disponibles en el Sistema General de Regalías, es decir, los fondos provenientes de la explotación de recursos naturales que el Estado destina para inversión pública en las regiones. Al mismo tiempo, advirtió los riesgos de optar por aumentar el endeudamiento del país, señalando que una mayor deuda podría terminar provocando una crisis económica de mayores dimensiones.

Finalmente, Hincapié llamó al Gobierno Nacional a dejar de lado los anuncios y declaraciones, y a avanzar hacia una presencia y apoyo efectivos en las zonas golpeadas por la crisis, en trabajo conjunto con las autoridades locales, para definir y ejecutar respuestas acordes a la magnitud del problema.

¿Cuál es la posición del representante Marco Hincapié ante la gestión del Gobierno frente a la crisis climática en Tolima?

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Marco Hincapié sostiene una postura crítica frente a la gestión del Gobierno, indicando que no ha habido presencia ni acciones concretas por parte de funcionarios nacionales en el departamento, lo que en su opinión dificulta la atención real a la crisis climática y sus consecuencias.

¿Qué es el Sistema General de Regalías y cómo puede ayudar ante la emergencia en Tolima?

El Sistema General de Regalías es el mecanismo a través del cual se distribuyen los recursos obtenidos por la explotación de los recursos naturales en Colombia. Hincapié sugiere revisar este sistema como fuente de financiación para apoyar a los municipios del Tolima afectados por la crisis climática, evitando así el riesgo de mayor endeudamiento nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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