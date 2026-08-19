Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima afronta actualmente una fuerte crisis derivada de una serie de emergencias naturales, entre ellas un terremoto y unos extensos incendios forestales que han causado graves daños materiales y sociales. Ante este difícil panorama, la gobernadora Adriana Magali Matiz propuso crear un fondo mixto de apoyo, con la finalidad de reunir recursos tanto públicos como privados para apoyar a las familias afectadas por estos desastres. El objetivo principal, según lo expresado por la mandataria, es atender de manera integral las necesidades urgentes, que van desde la reconstrucción de viviendas hasta el restablecimiento de medios de vida en zonas rurales muy impactadas.

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La propuesta de la Gobernación surge tras identificar que existen cientos de familias con viviendas averiadas y cultivos destruidos, lo que afecta gravemente la seguridad y estabilidad de las comunidades. Matiz hizo un llamado para unir esfuerzos entre el sector público y el sector empresarial, priorizando la obtención de fondos y materiales que sean destinados a las tareas de recuperación. De acuerdo con cifras citadas por la gobernadora, los incendios forestales han alcanzado más de 10.000 hectáreas, mientras que el terremoto reciente dejó secuelas en más de 1.000 familias del departamento.

La respuesta oficial no solo busca reconstruir infraestructuras, sino también apoyar a quienes han visto interrumpidos sus proyectos productivos y sus fuentes de empleo. De acuerdo con Matiz, la prioridad es llegar a municipios como Valle de San Juan, Guamo y Ortega, además de los casos más graves como Roncesvalles y San Luis. En particular, Roncesvalles se destaca por el registro de más de 200 viviendas dañadas a causa del sismo, una situación que ha dejado a numerosas familias fuera de sus hogares en espera de ayuda para determinar la viabilidad de retornar. En San Luis, los incendios consumieron alrededor de 5.000 hectáreas y provocaron daños en otras 10 viviendas, lo que ilustra la magnitud del reto para la administración.

“Convoqué a todos los gremios, a todos los empresarios del departamento para la conformación de un fondo mixto de reconstrucción”, expresó Adriana Magali Matiz, subrayando la importancia de que la recuperación no se limite únicamente a la atención de la emergencia, sino que también permita avanzar hacia la restauración del tejido social. Mientras se concreta la creación de este fondo, la Gobernación exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a evitar difundir información falsa.

¿Cómo funcionaría el fondo mixto para la recuperación de Tolima?

El fondo mixto planteado por la Gobernación de Tolima pretende sumar recursos provenientes tanto del sector público como del privado, incluyendo la participación de empresarios y gremios del departamento. Esta unión busca viabilizar la obtención de materiales, dinero y apoyo logístico, que serán destinados a reparar viviendas, recuperar cultivos y atender otras necesidades de las familias impactadas por los recientes desastres.

¿Qué tipo de ayuda necesitan las familias afectadas en Tolima tras los incendios y el terremoto?

Las familias del Tolima afectadas por el terremoto y los incendios requieren apoyo urgente en la reconstrucción de sus viviendas, restitución de cultivos y recuperación de sus fuentes de ingreso. Muchos hogares deben esperar la evaluación de daños antes de poder volver a su lugar de residencia, lo que incrementa la necesidad de ayudas humanitarias integrales y sostenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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