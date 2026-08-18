Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un episodio cargado de tensión se vivió en pleno concierto de Los Inquietos del Vallenato en Chicoral, Tolima, cuando un artefacto de pirotecnia explotó sobre la tarima y alcanzó a varios músicos, dejando una huella física y emocional durante la presentación. De acuerdo con el relato de Pedro Alvarado, uno de los miembros de la agrupación, el elemento pirotécnico había quedado apuntando hacia el interior del escenario, lo que desencadenó la inesperada explosión y causó lesiones entre los artistas presentes.

Sigue a PULZO en Discover

Maicol Delgado, cantante de Los Inquietos del Vallenato, fue uno de los más afectados por el accidente. Como él mismo lo describió, la explosión le provocó una quemadura de primer grado en el brazo derecho, dejándole esta zona enrojecida y con sangrado. Delgado compartió que, al momento del impacto, sintió una profunda angustia ante la posibilidad de que la pirotecnia hubiese impactado directamente en su rostro o en uno de sus ojos, lo que podría haber tenido consecuencias más graves. Después del incidente, el artista fue trasladado de inmediato a un hospital ubicado en los alrededores del sitio del concierto, donde recibió la atención médica necesaria para limpiar y tratar la herida.

Pero Maicol no fue el único lesionado. Pedro Alvarado sufrió una herida en la pierna causada por una astilla, mientras que Angie, la corista de la agrupación, resultó herida en el abdomen. Según el testimonio de Maicol, el efecto de la explosión impactó a varios integrantes y obligó a detener momentáneamente el espectáculo. Durante la ausencia de Maicol para ser atendido, Pedro Alvarado se quedó solo en el escenario e interpretó cinco canciones para el público.

Pese al dolor y el susto, Maicol regresó a la tarima y, junto a sus compañeros, completaron la presentación, asegurando "le cumplimos a todo nuestro público". Después del intenso episodio y ante las preguntas de sus seguidores sobre el estado de salud de los artistas, Pedro Alvarado declaró públicamente que tanto Maicol como los demás se encontraban bien. "Gracias a Dios todos estamos bien", fueron sus palabras finales, destacando el respaldo y la preocupación de sus seguidores y afirmando que la situación no pasó a mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significado tiene una quemadura de primer grado como la sufrida por Maicol Delgado?

Una quemadura de primer grado, como la que sufrió Maicol Delgado, afecta únicamente la capa más superficial de la piel, causando enrojecimiento, dolor y, a veces, sangrado leve pero sin consecuencias graves a largo plazo, siempre y cuando se reciba la atención médica adecuada.

¿Cómo reaccionaron Los Inquietos del Vallenato tras el accidente durante el concierto en Tolima?

Tras el incidente pirotécnico en el concierto de Tolima, los integrantes de Los Inquietos del Vallenato atendieron las heridas de los afectados y, pese al contratiempo, completaron el show, manifestando luego su gratitud al público y confirmando que todos se encontraban bien.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.