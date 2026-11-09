El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelará este lunes 9 de noviembre el dato de inflación de octubre, para el que el mercado financiero anticipa un nuevo incremento del costo de vida en Colombia.

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Según la Encuesta de Expectativas de Citi, 20 de las 21 entidades consultadas proyectan que la inflación anual subirá de 6,29% en septiembre a 6,38% en octubre. La única entidad que espera una reducción es Asobancaria, que estima una cifra de 6,25%.

Entre las proyecciones más bajas están las de Skandia y Positiva, con 6,30%, mientras que Itaú calcula 6,33%. En el otro extremo, Aval Asset Management prevé que el indicador llegue a 6,54%.

Las principales presiones sobre los precios vendrían de alojamiento y servicios públicos, especialmente por los incrementos en los arriendos y las tarifas de energía. También influirían los alimentos, las carnes, los lácteos y los restaurantes.

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Algunos analistas advierten que el fenómeno de El Niño podría encarecer las cosechas y generar nuevas alzas en los precios de los alimentos.

En contraste, la revaluación del peso favorecería una reducción en los precios de vehículos, electrodomésticos y motocicletas importados, lo que ayudaría a moderar el indicador.

La inflación es uno de los factores determinantes en la negociación del salario mínimo para 2027, pues refleja cuánto ha aumentado el costo de vida y cuánto poder adquisitivo han perdido los trabajadores.

Este indicador, junto con la productividad laboral, sirve como referencia para establecer el porcentaje de incremento salarial que se discutirá entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Por eso, un dato de inflación más alto puede aumentar la presión para negociar un reajuste mayor, con el objetivo de compensar el encarecimiento de los alimentos, los arriendos, los servicios públicos y otros gastos de los hogares.

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