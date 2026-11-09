El cofundador y presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quedó en el centro de una polémica por una presunta operación de espionaje china relacionada con una mujer con la que reconoció haber tenido una aventura amorosa.

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La compañía estadounidense anunció una investigación independiente para esclarecer si el directivo fue objetivo de servicios de inteligencia extranjeros y si se filtró información confidencial.

Según una investigación de The New York Times, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Alice Huang, una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, trabajaría para Pekín y habría compartido información. La mujer no tiene parentesco con el empresario.

Huang reconoció la infidelidad en un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia y pidió disculpas a su esposa, sus hijos y el personal de la compañía. Admitió que sus acciones causaron daño y aseguró que no tiene excusas.

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Por su parte, China rechazó las acusaciones y calificó las versiones sobre una supuesta espía como difamaciones sin fundamento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también respaldó a Huang, lo calificó como un hombre honorable y aseguró que espera que pueda explicar lo sucedido.

Incluso manifestó su disposición a llevarlo en su próxima gira por Asia, que incluye una cumbre con el mandatario chino Xi Jinping.

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