Un estudio del Banco de la República reveló que la intermitencia en el empleo formal es uno de los principales factores que afectan la estabilidad de los ingresos laborales en Colombia.

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La investigación, titulada Trayectorias en el mercado laboral y dinámica de los ingresos en Colombia, analizó los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) entre 2009 y 2024.

El documento encontró que los trabajadores que solo cotizan entre uno y tres meses al año presentan mayores niveles de volatilidad en sus remuneraciones y suelen recibir ingresos cercanos al salario mínimo.

En contraste, quienes permanecen entre ocho y 10 meses en empleos formales tienen ingresos más estables, mayores posibilidades de crecimiento salarial y una probabilidad más alta de trabajar en empresas grandes.

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La investigación también identificó que cerca de dos tercios de los trabajadores mantienen trayectorias de vinculación formal persistentemente altas o bajas, mientras que el resto presenta cambios en su participación laboral, incluidos retiros del empleo formal después de la pandemia.

Por otra parte, entre 2009 y 2024 hubo un crecimiento de los ingresos en todos los niveles y una reducción moderada de la desigualdad salarial. Sin embargo, la dispersión se mantuvo relativamente estable.

Los jóvenes y las personas con menores ingresos son quienes enfrentan las mayores fluctuaciones en sus remuneraciones.

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