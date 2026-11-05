El Centro Democrático puso sobre la mesa varios reparos a la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Después de una reunión de seis horas convocada por Álvaro Uribe, la bancada coincidió en que las medidas de ahorro propuestas por el Ejecutivo son insuficientes.

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El expresidente fue el encargado de entregar el balance del encuentro y señaló que el Gobierno debería ampliar los recortes mediante la eliminación de entidades que cumplen funciones duplicadas y la fusión de otras dependencias.

El pronunciamiento marca una serie de condiciones que el partido llevará a la discusión con el Ejecutivo, en momentos en que se busca respaldo político para la iniciativa fiscal.

#POLÍTICA | “El ahorro que propone el Gobierno es muy poco”. Esta fue la principal conclusión del expresidente Álvaro Uribe y su bancada del Centro Democrático tras la reunión para analizar la ley de rescate fiscal del gobierno De la Espriella. Vía: @davidortegaso

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Centro Democrático cuestiona el IVA a los alimentos básicos

Otro de los puntos que causó reparos entre los congresistas fue la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta básica.

Uribe expresó preocupación por el impacto que esa medida podría tener sobre los hogares de ingresos medios y populares.

“Preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y populares”, afirmó el exmandatario.

Las posibilidades de aumentar el IVA se contemplaron para productos como cigarrillos, vapeadores y juegos de azar, de acuerdo con las versiones entregadas por participantes de la reunión, citadas por El Tiempo.

El expresidente también consideró que la propuesta del Gobierno se queda corta en materia de incentivos para estimular la inversión privada en Colombia.

Centro Democrático llevará sus propuestas a reunión con De la Espriella

Las observaciones de la bancada serán presentadas al Gobierno durante una reunión prevista para este sábado en Barranquilla, en la que participarán congresistas de las comisiones económicas y representantes del Ejecutivo.

El encuentro será clave para conocer la respuesta del Gobierno a los reparos del Centro Democrático y establecer qué ajustes podrían plantearse a la ley de rescate fiscal.

La reunión de este jueves fue convocada por Álvaro Uribe en el hotel Grand Hyatt y contó con la participación de congresistas y expertos en asuntos económicos y tributarios.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.