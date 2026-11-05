Así como surgen nuevos impuestos en Colombia, un apoyo importante surgió para quienes contratan empleadas domésticas en el país o manejan equipos por los que deben responder en sus pagos.

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La compañía tecnológica Symplifica presentó al mercado su nueva herramienta digital Saly, un asistente impulsado por inteligencia artificial diseñado para gestionar la nómina y la seguridad social en negocios.

Esta innovación corporativa marca la evolución de la plataforma, que acumuló años de trayectoria facilitando la formalización contractual y el pago de prestaciones para quienes contratan empleadas domésticas en Colombia.

El nuevo desarrollo permite a los administradores de pequeñas y medianas empresas resolver tareas laborales operativas complejas mediante simples instrucciones escritas, optimizando el tiempo y reduciendo errores en liquidaciones de salarios.

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En el contexto legal colombiano, la legislación exige afiliar obligatoriamente a todo trabajador dependiente a los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar desde el primer día.

Asimismo, el Código Sustantivo del Trabajo contempla el reconocimiento puntual de primas de servicios, cesantías anuales, intereses sobre las cesantías acumuladas y periodos de vacaciones proporcionales para el personal contratado.

Para los hogares que vinculan trabajadoras de servicio doméstico por días o tiempo completo, cumplir tales disposiciones suele representar un trámite complejo sujeto a severas sanciones administrativas.

Por esta razón, la empresa consolidó un ecosistema enfocado en generar contratos formales, planillas electrónicas integradas y liquidaciones definitivas que blindan jurídicamente tanto a los empleadores residenciales como a las trabajadoras.

Con el estreno de Saly, la organización traslada esa experiencia técnica hacia los negocios y comercios que enfrentan cuadros de turnos dinámicos, horas extras y novedades constantes de personal.

El aplicativo procesa automáticamente las novedades mensuales, calcula deducciones obligatorias y genera los archivos indispensables para la planilla única de aportes conocida como PILA.

De esta manera, los encargados del talento humano ahorran tiempo administrativo sustancial y garantizan el cumplimiento normativo exigido por las autoridades del Ministerio del Trabajo.

La integración tecnológica representa un salto estratégico que amplía el alcance de la formalización laboral en Colombia desde los hogares hacia el sector productivo formal.

¿Cómo calcular las prestaciones sociales para empleadas domésticas en Colombia?

El cálculo legal de las prestaciones sociales para empleadas domésticas en Colombia demanda la aplicación rigurosa de las fórmulas prescritas por el Código Sustantivo del Trabajo.

La prima de servicios equivale a un mes de salario por cada año laborado o proporcional al tiempo de servicio prestado durante el respectivo semestre calendario.

El empleador liquida este beneficio multiplicando el salario mensual devengado por los días trabajados en el periodo, dividiendo el resultado exacto entre trescientos sesenta días.

La primera cuota vence formalmente el último día de junio y la segunda fracción debe consignarse a más tardar el veinte de diciembre de cada vigencia.

Las cesantías corresponden igualmente a un mes completo de sueldo por cada anualidad laborada y requieren consignarse directamente en el fondo escogido antes del quince de febrero.

Para determinar las cesantías, los contratantes multiplican la remuneración ordinaria mensual por el total de jornadas servidas y dividen la cifra obtenida entre trescientos sesenta.

Sobre el valor acumulado de dichas cesantías corren los intereses legales equivalentes al doce por ciento anual, los cuales deben pagarse a la trabajadora en enero.

La fórmula de intereses multiplica el monto de las cesantías acumuladas por los días laborados y por cero coma doce, dividiendo luego entre trescientos sesenta.

La base salarial empleada para liquidar estos conceptos incluye obligatoriamente el auxilio de transporte vigente siempre que la remuneración no exceda dos salarios mínimos legales.

En contratos por días, los contratantes calculan el promedio de los ingresos diarios efectivamente percibidos, sumando el valor proporcional correspondiente al auxilio diario de movilización.

Respecto a las vacaciones remuneradas, corresponden a quince días hábiles de descanso pagado por cada año completo de actividades o su proporción exacta por meses.

Asimismo, la normativa impone entregar dotación de calzado y vestido de labor cada cuatro meses a quienes devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes.

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