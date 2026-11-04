Los restaurantes en Colombia podrían cerrar 2026 mucho peor de lo previsto. La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) calcula que al menos 6.500 establecimientos formales saldrían del mercado este año, más del doble de los 3.100 cierres que anticipaba inicialmente el gremio.

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La alerta la lanzó Guillermo Gómez París, presidente de Acoga, luego de que el balance de septiembre reportara 4.400 restaurantes cerrados. Para octubre, la asociación estimó que la cifra llegó a 5.000 negocios fuera de operación, de acuerdo con Portafolio.

El impacto también alcanza a los trabajadores. Acoga advierte que el empleo formal del sector se contrajo cerca de 28% en lo corrido de 2026, lo que equivale a unos 327.000 puestos perdidos, señaló el medio citado.

Restaurantes están contra las cuerdas: costos se disparan

Una de las principales explicaciones está en el aumento de los costos. Antes de la pandemia, la materia prima representaba alrededor del 35% del valor de un plato y la nómina entre 25% y 35%. Ahora, los ingredientes absorben en promedio 43%, mientras que los salarios representan entre 35% y 37%, según Portafolio.

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De cada 100.000 pesos facturados, cerca de 80.000 se destinan a pagar insumos y personal. Con el dinero restante, los restaurantes deben cubrir arriendos, servicios e impuestos. Gómez París resumió la situación así: “Un restaurante, por el mismo esfuerzo que hacía hace cinco años, recibe la mitad del ingreso y los costos siguen subiendo”, recogió Portafolio.

La presión coincide con consumidores que reducen sus gastos. Los hogares salen menos a comer y algunos trabajadores prefieren llevar almuerzo desde casa. Fenalco ha advertido que los costos laborales subieron más de 30%, por factores como el salario mínimo, la reducción de la jornada y los recargos nocturnos y festivos, indicó Portafolio.

El sector también mira con preocupación el proyecto de Ley de Rescate Económico. La propuesta contempla aumentos de impuestos para licores y aperitivos, además de gravámenes a bebidas ultraprocesadas endulzadas, productos habituales en restaurantes, bares y cafeterías, explicó Portafolio.

Como alternativa, Acoga y Tour Gastronómico proponen cambiar el impuesto al consumo del 8% por un IVA de la misma tarifa, que permitiría descontar tributos pagados en compras e insumos. También piden alivios temporales en el impuesto de Industria y Comercio. Para Portafolio, estas solicitudes buscan dar liquidez a los negocios y proteger el empleo formal.

El gremio sostiene que el encarecimiento de los platos también aleja clientes y reduce el movimiento diario de los establecimientos, reportó Portafolio.

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