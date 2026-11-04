Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostendrá una reunión clave este miércoles en la tarde con los congresistas de las comisiones económicas, según fuentes dentro del Capitolio citadas por El Espectador. El propósito principal de este encuentro es discutir la ley de ajuste fiscal, una iniciativa que el Gobierno radicó ante el Congreso la semana pasada y que busca enfrentar temas presupuestales de relevancia nacional. Este proyecto constituye el segundo que la administración de la Espriella presenta al Legislativo. El primero, relativo a la ley de sometimiento, logró obtener la aprobación de la Cámara y el Senado recientemente, en una votación que se realizó pasado el lunes en horas cercanas a la media noche.

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No obstante, el panorama para la aprobación del ajuste fiscal no está definido, ya que, de acuerdo con El Espectador, no se cuenta con mayorías garantizadas. La causa principal del desacuerdo radica en la propuesta de aumentar impuestos, especialmente en la canasta familiar, lo que ha provocado una reacción negativa incluso dentro de la bancada oficialista del Centro Democrático. Honorio Henríquez, presidente del Senado y miembro de ese partido, enfatizó que la ley es necesaria, pero insistió en que no debe implicar nuevas cargas para los ciudadanos: “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”. Henríquez pidió que, en vez de aumentar impuestos, el Estado se enfoque en reducir sus costos, eliminando duplicidades y recortando cargos innecesarios.

Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, reforzó la postura de austeridad, argumentando que la ciudadanía prefiere ver disminución o eliminación de impuestos, no un incremento. En esa línea, la senadora María Clara Posada se comprometió a no respaldar ningún aumento que afecte a la clase media, pero sí valoró que la ley contemple reducción en gastos y promoción de inversión, así como una disminución progresiva de la renta corporativa y recortes en gastos considerados no esenciales.

En posiciones similares, representantes del Pacto Histórico, como María Fernanda Carrascal, criticaron la propuesta por el impacto que tendría en millones de colombianos al proponer incremento del IVA (Impuesto al Valor Agregado) hasta en productos de consumo diario y cambios en los aportes de salud y en los beneficios tributarios de personas naturales. Carolina Corcho, también senadora, cuestionó la afirmación del Gobierno de que el 70 % del ajuste sería recorte de gasto, alegando con base en datos propios del Ejecutivo que la mayor parte implica nuevas cargas para trabajadores y ciudadanos, no medidas de austeridad real.

En medio de la discusión parlamentaria, surgió una controversia entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por presuntos intercambios de favores a cambio de apoyos legislativos, denuncia que fue desmentida tanto por el representante implicado, Mateo Hidalgo, como por el ministro Gómez, quienes recalcaron que el diálogo con el Congreso se limita a la discusión pública del proyecto fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal que presentó el Gobierno ante el Congreso busca implementar modificaciones tributarias y de gasto público para enfrentar una situación fiscal compleja. Entre las medidas más controvertidas se encuentra el aumento de impuestos en productos de la canasta familiar, el incremento del IVA en artículos de consumo diario, cambios en los aportes de salud según ingresos y una reducción progresiva de la renta corporativa. Además, contempla recortes en gastos de nómina, contratistas, eventos oficiales y otras partidas consideradas no esenciales, aunque varios sectores cuestionan el real alcance de estas medidas de austeridad.

¿Por qué la propuesta de aumento de impuestos genera divisiones en el Congreso?

La iniciativa de incrementar impuestos ha generado divergencias significativas entre los congresistas, incluso dentro de la bancada oficialista. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, muchos representantes consideran que nuevos tributos afectarían severamente el bienestar de los colombianos, en particular de la clase media y sectores vulnerables. Mientras algunos defienden la necesidad de recortar gastos estatales antes de contemplar aumentos fiscales, otros sostienen que la propuesta traslada el peso del ajuste a los hogares y trabajadores, cuestionando la equidad y la efectividad de la ley.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.