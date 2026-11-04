El representante a la Cámara, Mateo Hidalgo, salió nuevamente a explicar su participación en la controversia por las presuntas solicitudes de hojas de vida desde el Ministerio de Hacienda.

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(Vea también: Álvaro Uribe advierte sobre entrega de hojas de vida al Gobierno en debate del Centro Democrático por Ley de Rescate Fiscal)

Hidalgo expresó su versión de lo ocurrido y reconoció que pudo transmitir mal la información, a través una carta abierta dirigida al jefe de esa cartera, Miguel Gómez Martínez, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Además, sostuvo que el episodio se originó en una conversación sobre la situación del servicio de energía en Caldas. Según explicó, durante una reunión con el ministro planteó la importancia de que la administración de esa empresa estuviera en manos de personas con la preparación y experiencia necesarias para asumir esa responsabilidad.

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Hidalgo insistió en que ese diálogo tenía un propósito institucional y no estaba relacionado con acuerdos burocráticos ni compromisos políticos. En su comunicación aseguró que el ministro no le pidió entregar hojas de vida, tampoco le ofreció nombramientos ni planteó intercambios entre cargos públicos y decisiones legislativas.

La aclaración también estuvo dirigida a Uribe, quien había mencionado públicamente al representante cuando cuestionó la supuesta entrega de hojas de vida de congresistas al Gobierno. El exmandatario pidió a los integrantes del Centro Democrático abstenerse de llevar ese tipo de recomendaciones al Ejecutivo y solicitó al ministro de Hacienda que no las requiriera.

#POLÍTICA El representante a la Cámara Mateo Hidalgo publicó una carta abierta al ministro de Hacienda y al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la situación de supuestas hojas de vida entregadas a ese ministerio. Insistió en que se trata de un malentendido surgido a partir de una reunión con el ministro en la que se habló de la importancia de tener perfiles idóneos para la administración del servicio de energía en Caldas. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

Expresidente Uribe Publicó audio sobre presunta petición de hojas de vida

La controversia tomó fuerza después de que se conociera que Hidalgo había compartido con Uribe una explicación sobre una conversación con el ministro. En un audio divulgado por el expresidente, el congresista hablaba de una petición de dos hojas de vida y mencionaba a personas que, a su juicio, tenían experiencia en el departamento.

Ante esa diferencia entre lo que se conoció de la conversación privada y sus declaraciones públicas, Hidalgo asumió que pudo haber contribuido a la confusión. En la carta señaló que, al intentar explicarle posteriormente lo sucedido a Uribe, utilizó una expresión equivocada que pudo llevar al expresidente a entender que el ministro le había solicitado dos hojas de vida.

https://www.pulzo.com/nacion/ministro-hacienda-responde-alvaro-uribe-sobre-clientelismo-gobierno-PP5347496

El representante afirmó que no envió documentos ni gestionó nombramientos para personas ante el Gobierno. También sostuvo que no puede permitir que una comunicación imprecisa termine convertida en una prueba de una conducta irregular que niega haber cometido.

En su explicación, el congresista diferenció entre hablar de la necesidad de contar con perfiles preparados para administrar una empresa pública y recomendar personas para ocupar cargos en el Estado. Según su versión, el primer asunto fue el que abordó durante el encuentro con Miguel Gómez, en el contexto de sus preocupaciones por el servicio de energía en Caldas.

Hidalgo también expresó respeto por el liderazgo de Álvaro Uribe y dijo compartir sus principios de coherencia y responsabilidad política. Por esa razón, consideró necesario aclarar públicamente el episodio y evitar que su actuación quedara asociada con prácticas clientelistas.

La carta se conoció después de que el ministro Miguel Gómez negara que su despacho hubiera solicitado hojas de vida a congresistas a cambio de respaldo a las iniciativas del Gobierno. El funcionario aseguró que no había recibido documentos ni insinuaciones de ese tipo por parte de integrantes del Centro Democrático ni de otras colectividades.

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