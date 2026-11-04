Por: El Espectador

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La ley de sometimiento propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella fue aprobada por el Congreso, tras un proceso que duró 22 días en el Capitolio y que marcó el cierre de la política de “paz total” instaurada en el periodo anterior. Este martes 3 de noviembre, la Cámara de Representantes y el Senado de la República votaron en favor de la iniciativa radicada el 13 de octubre por Rodrigo Lara, entonces ministro del Interior, e Iván Cancino, ministro de Justicia. De acuerdo con la información de El Espectador, la discusión del texto se realizó de forma simultánea en ambas corporaciones, una estrategia ya vista antes durante el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, aunque en aquella ocasión esto provocó errores y la salida de Lara del Ministerio del Interior.

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La aprobación llegó con premura debido a que la vigencia de la Ley de Orden Público, base jurídica del nuevo texto, vencía el 4 de noviembre. El gobierno consideró fundamental tener lista la norma para continuar con su plan de sometimiento criminal y dar un giro contundente en la política de seguridad. Al explicar los principales puntos del nuevo articulado, el ministro Cancino subrayó que se establece un límite de seis años para acceder a la libertad condicional, que la duración de la ley se ajustó de diez a cuatro años y que se eliminó un artículo sobre gastos reservados para seguridad pública en el Ministerio del Interior. Cancino enfatizó que la iniciativa no contiene beneficios para quienes enfrenten procesos de reclutamiento de menores o tengan solicitudes de extradición, ni contempla suspensión de órdenes de captura.

Por su parte, Honorio Henríquez, presidente del Senado por el Centro Democrático, señaló que el Estado busca ponerse por encima de la criminalidad y que la ley es necesaria para combatir los delitos desde un enfoque legal estricto. La sesión estuvo marcada por la notificación de más de 60 recusaciones negadas por la Comisión de Ética, mientras la propuesta de compulsar copias a la Fiscalía fue respaldada por varios legisladores tras acusaciones de maniobras dilatorias. El representante Daniel Briceño señaló que este trámite jurídico refuerza un enfoque de seguridad fuerte orientado a terminar con la “fracasada paz total”.

El presidente De la Espriella, tras la aprobación cercana a la medianoche, agradeció al Congreso por “contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”. El siguiente paso será la discusión pendiente del proyecto de ajuste fiscal, el cual, pese a la insistencia del Ejecutivo, enfrenta dificultades dentro del Congreso, incluso entre bancadas oficialistas, debido al debate sobre el aumento de impuestos.

¿En qué consiste la nueva ley de sometimiento aprobada en el Congreso?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, la ley de sometimiento establece condiciones estrictas para los grupos criminales, sin beneficios para quienes recluten menores o tengan procesos de extradición, e impone un límite de seis años para optar por libertad condicional. Busca terminar con negociaciones y exigir el cumplimiento total de los requisitos, cerrando el ciclo de la política de “paz total”.

¿Qué diferencia hay entre la política de “paz total” y la nueva estrategia de sometimiento?

Según declaraciones citadas en El Espectador, la política de “paz total” permitía negociaciones con grupos ilegales, mientras que la ley de sometimiento cierra la puerta al diálogo y prioriza el cumplimiento de la ley, castigando con firmeza a quienes no respeten los términos y restableciendo la autoridad estatal sobre la criminalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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