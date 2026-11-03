Por: El Espectador

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Estados Unidos culmina este 3 de noviembre un proceso electoral crucial: las elecciones de medio término, conocidas también como midterms, en las que la ciudadanía define la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y 36 gobernaciones. De acuerdo con lo informado por El Espectador, la importancia de estos comicios trasciende su impacto local, ya que los resultados tendrán repercusiones directas en la relación que actualmente mantiene el gobierno de Abelardo de la Espriella con la administración de Donald Trump. La relación entre ambos gobiernos se ha caracterizado por la alineación en proyectos como “El Escudo de las Américas” y posiciones diplomáticas coordinadas respecto a temas como Israel y Medio Oriente.

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Pocos días antes de estas elecciones, surgió controversia debido al respaldo explícito del presidente colombiano De la Espriella a la candidata republicana María Elvira Salazar. Este apoyo generó críticas de Gregory W. Meeks, representante demócrata y miembro destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien aseguró que tales manifestaciones eran “inaceptables” y que podían poner en riesgo la tradicional cooperación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos.

El presidente De la Espriella respondió ratificando su compromiso con la relación bipartidista y enfatizando que el trabajo conjunto ha permitido una cooperación sostenible a pesar de diferencias políticas. La atención no solo se centra en el control político que puede lograr el gobierno Trump tras estos comicios, sino también en la aprobación de anuncios de cooperación hechos por la administración estadounidense, que requieren aval de la Cámara de Representantes.

Como precisa El Espectador, la Cámara de Representantes estadounidense no puede vetar acciones de política exterior, de modo que estrategias como la imposición de aranceles o el desarrollo del “Escudo de las Américas” seguirán su curso. Sin embargo, fondos como el paquete de ayuda de mil millones de dólares para la seguridad de Colombia dependen de los comités de apropiación dentro del Legislativo estadounidense, que podrían cambiar su conformación en estas elecciones y condicionar el destino de esos recursos a nuevos criterios y prioridades.

En una reciente entrevista con El Espectador, el congresista Meeks subrayó la importancia de garantizar que la ayuda estadounidense llegue a las zonas colombianas afectadas por el terremoto, sugiriendo además que los fondos para militares o equipos pueden ser limitados por el Congreso e incluso redirigirse a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). En estos días, se anunció oficialmente la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance, junto a altos funcionarios, para abordar temas como los aranceles, la ayuda a regiones impactadas por el sismo y el futuro de la cooperación bilateral.

El panorama para De la Espriella puede complicarse si los demócratas fortalecen su presencia en el Congreso estadounidense, pues experiencias como la derrota de Flavio Bolsonaro en Brasil han enseñado la importancia de mantener relaciones institucionales duraderas a pesar de los cambios ideológicos. En suma, de acuerdo con lo reportado por El Espectador, la estabilidad del apoyo de Estados Unidos a Colombia se definirá en buena medida a partir del desenlace de estas elecciones de medio término.

¿Cuál es la importancia de las elecciones de medio término en Estados Unidos para Colombia?

Las elecciones de medio término en Estados Unidos son fundamentales para Colombia porque determinan la composición de la Cámara de Representantes y el Senado, que avalan o ajustan los recursos y apoyos comprometidos por el gobierno estadounidense. Según El Espectador, decisiones claves como la continuidad de ayudas económicas y la cooperación en seguridad dependen de los nuevos equilibrios en el Legislativo de Estados Unidos.

¿Qué consecuencias podría tener el apoyo bipartidista entre Colombia y Estados Unidos tras las elecciones?

De acuerdo con lo resaltado por El Espectador, la tradicional cooperación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos podría verse afectada por manifestaciones de apoyo explícito a un partido, como sucedió con el respaldo de De la Espriella a la candidata republicana Salazar. Si el Congreso estadounidense cambia de mayoría, podrían redefinirse los términos de la ayuda, imponer nuevas condiciones o reorientar recursos hacia objetivos distintos según las prioridades del nuevo liderazgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.